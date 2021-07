"Mein Date, mein bester Freund & ich": Welche Freundschafts-Duos und Singles sind noch dabei - und wer ist raus?

Kandidaten von "Mein Date, mein bester Freund & ich": Hier erfahren Sie, welche Freundschaft-Duos und Single-Männer noch im Rennen sind - und wer bereits raus ist.

"Mein Date, mein bester Freund & ich" läuft momentan bei Sat.1. Das Konzept: Acht Kandidatinnen begeben sich auf die Suche nach ihrem Traummann und lassen sich dabei von ihren besten Freunden unterstützen.

Die Sendung findet in einer Villa auf Teneriffa statt. Jede Woche muss einer der Kandidaten die Villa verlassen. Falls ein bester Freund es tatsächlich geschafft hat den richtigen Partner auszuwählen, kann er sich über 50.000 Euro freuen. Das Teilen bleibt dann ihm überlassen.

Sehen Sie hier alle Teilnehmer mitsamt Single-Männern im Überblick. Außerdem erfahren Sie nach jeder Folge, wer die Show verlassen musste.

"Mein Date, mein bester Freund & ich": Kandidatinnen und Freunde im Überblick

Chethrin (29) & Patrick (28)

Die 29-jährige Influencerin Chethrin nimmt ihren Freund Patrick zur Unterstützung in das Format mit. Sie findet das Konzept von Dating-Shows interessant: "In einem Dating-Format ist man unbeschwerter und man wird nicht von äußeren Einflüssen abgelenkt. Man hat kein Handy, man ist meist in einer schönen Umgebung und hat keinen Alltagsstress. Es reizt mich, weil man jemanden unter nicht normalen Voraussetzungen kennenlernt."

"Mein Date, mein bester Freund & ich": Chethrin und Patrick Foto: SAT.1/Richard Hübner

In einem Interview mit Sat.1 erzählt Patrick, dass er das Konzept der "Dreier-Konstellation" in der Show spannend findet, da es die Realität widerspiegelt. Der neue Freund von Chethrin müsse also auch ihm vorbei. Er ist selbstbewusst, dass er für Chethrin den richtigen Partner finden kann: "Chethrin und ich sind uns im Wesen sehr ähnlich: dramatisch. Ich verstehe sie ganz genau und weiß, ob es zwischen ihr und einem Mann passt oder nicht".

Maria (36) & Steven (31)

"Für mich war das die beste Show: die Produktion, die Menschen, der Vibe. Ich habe mich so wohlgefühlt. Es war wie eine neue Familie kennenzulernen", sagte Maria zur Sendung. Wie Maria in einem Interview mit Sat.1 erzählt, steht sie auf große Männer. Das Äußerliche sei ihr aber ansonsten egal.

"Mein Date, mein bester Freund & ich": Maria und Steven Foto: SAT.1/Richard Hübner

Für Steven ist seine Teilnahme an "Mein Date, mein bester Freund & ich" der erste Auftritt in einer Reality-Show und er freut sich, dass er nicht alleine ist: "Mit meiner besten Freundin gemeinsam teilzunehmen, macht es auf jeden Fall einfacher."

Lela (26) & Nik (24)

Lela und Nik sind nicht nur beste Freunde, sondern auch Arbeitskollegen. "Nik weicht seit zwei Jahren nicht von meiner Seite. Er kann mir am besten zur Seite stehen. Wir sind beide Single, haben also die gleiche Ausgangslage und können uns optimal beraten", sagte Lela in einem Interview.

"Mein Date, mein bester Freund & ich": Lela und Nik Foto: SAT.1/Richard Hübner

Nik beschreibt Lelas Traummann als loyal, humorvoll und zielstrebig.

Joanna (30) & David (32)

Obwohl Joanna in Hamburg lebt und David in Köln haben sie eine innige Freundschaft. "Ich glaube, was Joanna und mich ausmacht ist, dass wir immer klar miteinander sprechen. Es gab noch nie ein Tabuthema zwischen uns. Wenn eine Frau zum ersten Mal auf einen Mann trifft, ist es ganz gut, wenn jemand dabei ist, der im ersten Moment noch nicht emotional gebunden ist."

"Mein Date, mein bester Freund & ich": Joanna und David Foto: SAT.1/Richard Hübner

"Als bester Freund beobachte ich das Ganze objektiv und sehe vielleicht ein oder zwei Sachen, die Joanna nicht auffallen. Ich kann auch die Fragen stellen, über die sie nicht nachdenkt", erzählte David in einem Interview mit Sat.1. Laut Joanna gibt es keinen besseren Kandidaten für den Job, ihr einen Partner auszusuchen.

Colleen (26) & Gino (30)

Auf die Frage, warum es bei Colleen mit der Männersuche noch nicht geklappt hat, antwortet sie: Mein Problem ist, dass ich mir Männer suche, die mir zu ähnlich sind. Im ersten Moment ist es immer sehr reizvoll, wenn man einen starken Mann an der Seite hat. Letztlich wünscht man sich ja aber jemanden, der sich mal um einen sorgt oder auch mal Hilfe anbietet, also eher das Gegenstück zu einem ist. Das ist mein größtes Problem, dass ich mich oft blenden lasse."

"Mein Date, mein bester Freund & ich": Colleen und Gino Foto: SAT.1/Richard Hübner

Obwohl Gino anfangs dachte, dass die Sendung zu "klischeebehaftet" sei, will er teilnehmen, um das Klischee des typischen besten Freundes umzukrempeln.

Claudia (24) & Fadi (27)

"Der richtige Mann für Claudia wäre jemand, der nach ihr schaut und sie schätzt", sagte Fadi. Falls die beiden gewinnen, wollen sie das Preisgeld teilen. "Ich würde mit meinem Anteil in einen Wohnungskauf investieren, meine Zähne machen lassen oder den Gewinn sparen bis ich weiß, wie ich das Geld sinnvoll nutzen möchte", sagt Claudia.

"Mein Date, mein bester Freund & ich": Claudia und Fadi Foto: SAT.1/Richard Hübner

An ihren Traummann, hat sie bestimmte Voraussetzungen: "Südländer, 1,85 m groß, gut gebaut und sehr selbstständig."

Auf Sat.1 finden Sie weitere Fragen an die Kandidaten und Kandidatinnen.

Kandidaten: Das sind die Single-Männer von "Mein Date, mein bester Freund & ich"

Insgesamt 21 Single-Männer wagen sich in die Dating-Show. Hier finden Sie einige Eckdaten zu den Teilnehmern im Überblick:

Adrian

"Mein Date, mein bester Freund & ich": Adrian Foto: SAT.1/Richard Hübner

Alter: 32

Wohnort: Stuttgart

Beruf : Kunstofftechniker

Habibi

"Mein Date, mein bester Freund & ich": Habib Foto: SAT.1/Richard Hübner

Alter: 27

Wohnort: Köln

Beruf : Musiker und Produzent

Patrick

"Mein Date, mein bester Freund & ich": Patrick Foto: SAT.1/Richard Hübner

Alter: 30

Wohnort: Wien

Beruf : Lichttechniker

Sebastian

"Mein Date, mein bester Freund & ich": Sebastian Foto: SAT.1/Richard Hübner

Alter: 32

Wohnort: Wuppertal in Nordrhein-Westfalen

in Beruf : Aufmaßtechniker

Dominic

"Mein Date, mein bester Freund & ich": Dominic Foto: SAT.1/Richard Hübner

Alter: 32

Wohnort: nahe Köln

Beruf : Koch und Fleischsommelier

Alan

"Mein Date, mein bester Freund & ich": Alan Foto: SAT.1/Richard Hübner

Alter: 35

Wohnort: Buchrain

Beruf : Kundenberater

Amir

"Mein Date, mein bester Freund & ich": Amir Foto: SAT.1/Richard Hübner

Alter: 25

Wohnort: Hannover

Beruf : Büroangestellter

Michael

"Mein Date, mein bester Freund & ich": Michael Foto: SAT.1/Richard Hübner

Alter: 29

Wohnort: Köln

Beruf : Marktleiter eines Supermarktes

Mo

"Mein Date, mein bester Freund & ich": Mo Foto: SAT.1/Richard Hübner

Alter: 35

Wohnort: München

Beruf : Personal Trainer

Max M.

"Mein Date, mein bester Freund & ich": Max M. Foto: SAT.1/Richard Hübner

Alter: 31

Wohnort: Chemnitz

Beruf : Filialleiter eines Möbelshops

Micha

"Mein Date, mein bester Freund & ich": Michael S. Foto: SAT.1/Richard Hübner

Alter: 23

Wohnort: Koblenz

Beruf : Fußballer

Sebastian H.

"Mein Date, mein bester Freund & ich": Sebastian H. Foto: SAT.1/Richard Hübner

Alter: 34

Wohnort: bei Hamburg

Beruf : Triebwerkmechaniker

Marc S.

"Mein Date, mein bester Freund & ich": Marc Si. Foto: SAT.1/Richard Hübner

Alter: 28

Wohnort: Graz

Beruf : Key Account Manager

Michi

"Mein Date, mein bester Freund & ich": Michi Foto: SAT.1/Richard Hübner

Alter: 30

Wohnort: Augsburg

Beruf : Model, Mode-Unternehmer, Designer und Influencer

"Mein Date, mein bester Freund & ich": Wer ist raus?

Hier erfahren Sie nach jeder Folge welche Freundschafts-Duos und Single-Männer bei "Mein Date, mein bester Freund & ich" aus dem Rennen sind.

Diese Kandidaten-Paare mussten die Show bereits verlassen:

Desy (28) & Myci (31)

Myci und Desy haben eine innige Beziehung: "Desy und ich sagen über unsere Freundschaft immer: Sie ist meine Tochter und ich bin ihre Mom. Ich kümmere mich um meine Kinder und sie ist noch Single, also muss ich sie halt verkuppeln. Das Konzept der Show finde ich gut, man redet ja über Beziehungen mit seinen besten Freunden. Es zeigt die Gespräche zwischen Gay- und Straight-BestFriends."

"Mein Date, mein bester Freund & ich": Désirée und Myci Foto: SAT.1/Richard Hübner

Laut Desy weiß Myci genau, was sie braucht und ist deshalb die richtige Unterstützung für ihre Partnersuche.

Sandy (33) & Pascal (29)

Pascal und Sandy wohnen beide in Berlin, haben sich aber in Salzburg kennengelernt. Laut Pascal ist er die richtige Unterstützung: "Sandy blüht in meiner Gegenwart auf und kommt aus sich heraus. Sie hat introvertierte Züge, mit mir ist sie aber extrovertiert. Sie tut sich leichter auf andere zuzugehen, wenn ich dabei bin", sagte er gegenüber Sat.1.

"Mein Date, mein bester Freund & ich": Sandy und Pascal Foto: SAT.1/Richard Hübner

Sandy stellt sich ihren Traummann folgendermaßen vor: "Ich mag eher südländische Männer, trainiert, tätowiert, aber ich hatte auch schon ganz andere Exfreunde. Es muss einfach passen und die Chemie muss stimmen. Ehrlichkeit und Treue sind mir wichtig."

Diese Single-Männer sind nicht mehr bei "Mein Date, mein bester Freund & ich" dabei:

Max

"Mein Date, mein bester Freund & ich": Max Foto: SAT.1/Richard Hübner

Alter: 25

Wohnort: Wien

Beruf : Jura-Student

Filippo

"Mein Date, mein bester Freund & ich": Filippo Foto: SAT.1/Richard Hübner

Alter: 32

Wohnort: Stuttgart

Beruf : Restaurantbesitzer und TV- Persönlichkeit

Alessandro

"Mein Date, mein bester Freund & ich": Alessandro Foto: SAT.1/Richard Hübner

Alter: 32

Wohnort: Wuppertal

Beruf : Aufmaßtechniker

Keno

"Mein Date, mein bester Freund & ich": Keno Foto: SAT.1/Richard Hübner

Alter: 29

Wohnort: Düren

Beruf : Influencer und Elektroingenieur

Bobby

"Mein Date, mein bester Freund & ich": Bobby Foto: SAT.1/Richard Hübner

Alter: 33

Wohnort: Köln

Beruf : Angestellter im Sicherheitsdienst

Kevin

"Mein Date, mein bester Freund & ich": Kevin Foto: SAT.1/Richard Hübner

Alter: 23

Wohnort: Hannover

Beruf : Fitnesstrainer

Marc

"Mein Date, mein bester Freund & ich": Marc Foto: SAT.1/Richard Hübner

Alter: 37

Wohnort: Basel

Beruf : Versicherungsberater

