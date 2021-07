So sehen Sie "Mein Date, mein bester Freund & ich": Übertragung und Wiederholung

"Mein Date, mein bester Freund & ich" ist ab heute bei Sat.1 zu sehen. Hier bekommen Sie alle Infos zur Übertragung im TV und Stream und erfahren, wie sie ganze Folgen als Wiederholung sehen.

Bei Sat.1 geht heute ein neues Dating-Format an den Start: "Mein Date, mein bester Freund & ich". Anstatt ganz auf sich allein gestellt, suchen acht Single-Frauen dieses Mal mit Unterstützung nach der großen Liebe: Jede von ihnen bringt ihren homosexuellen besten Freund mit zur Partnersuche, denn: vier Augen sehen bekanntlich ja mehr als zwei. Auf Teneriffa findet das Liebes-Spektakel statt, dessen Gewinner gleich zwei Preise mit nach Hause nehmen dürfen - die Single-Lady einen Mann und ihr Berater ein Preisgeld von 50.000 Euro. In jeder Folge muss ein Duo die Villa verlassen, nur wer am Ende übrig bleibt, erhält den Win-Win-Deal.

Wo können Sie die Dating-Show "Mein Date, mein bester Freund & Ich" sehen? Hier in unserem Artikel geben wir Ihnen alle wichtigen Infos zu Übertragung im TV und Stream und wo die ganzen Folgen als Wiederholung für Sie zur Verfügung stehen.

"Mein Date, mein bester Freund & Ich": Übertragung im TV und Stream

Ab dem 5. Juli 2021 ist die neue Kuppler-Sendung "Mein Date, mein bester Freund & Ich" bei Sat.1 zu sehen. Von diesem Zeitpunkt an wird die Show wöchentlich immer montags um 20.15 sowohl bei Sat.1 als auch bei Joyn ausgestrahlt. Es wird außerdem einen Live-Stream geben, entweder über die sendereigene Webseite oder über Joyn.

Ganze Folgen als Wiederholung von "Mein Date, mein bester Freund & Ich"

Hier werden die einzelnen Folgen auch nach Ausstrahlung als Wiederholung zum Ansehen zu Verfügung gestellt. Wer "Mein Date, mein bester Freund & Ich" ganz ohne Werbeunterbrechungen sehen möchte, muss den zusätzlichen Service "Joyn Plus" buchen. Dieser kostet laut Sender 6,99 € pro Monat.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Lesen Sie dazu auch

"Mein Date, mein bester Freund & Ich": Das sind die Kandidaten

Die Freunde-Duos:

Chethrin und Patrick

Sandy und Pascal

Maria und Steven

Lela und Nik

Joanna und David

Desy und Myci

Colleen und Gino

Claudia und Fadi

Die Single-Männer: