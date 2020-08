14:30 Uhr

"Mein Hund, die Kilos und ich": Start, Sendetermine, Sendezeit, alle Infos - heute Folge 2

Hier finden Sie nicht nur Sendetermine und Sendezeit zu "Mein Hund, die Kilos und ich", sondern auch alle weiteren Infos rund um die Show.

Von Monique Neubauer

"Mein Hund, die Kilos und ich" heißt die neue Sendung bei Sat.1. In der Show versuchen fünf Hunde-Herrchen Duos, so viele Kilos wie möglich zu verlieren - denn sowohl die Hunde als auch die Kandidaten leiden an starkem Übergewicht. Da die überflüssigen Pfunde vor allem für die Vierbeiner lebensgefährlich werden können, möchten die Hundebesitzer den Leckerli-Bäuchen den Kampf ansagen. Hier bekommen Sie alle Infos zum Start-Termin, den Sendeterminen und der Sendezeit sowie zu vielen weiteren Themen der Show.

"Mein Hund, die Kilos und ich": Start-Termin und Ablauf der Show

Die tierische Abnehm-Show ist am 16. August 2020 bei Sat.1 gestartet. Dann hieß es: Leinen an und ran an die Pfunde. Vor Beginn wartet auf alle Teams ein Medizin-Check - sowohl für Hunde als auch Halter. Danach sollen im gemeinsamen Training die Pfunde purzeln.

Wer am Ende die meisten Kilos abgespeckt hat, wird mit dem "Goldenen Knochen", einem Urlaub in einem Hunde-Wellness-Hotel und 5000 Euro belohnt.

Sendetermine und Sendezeit von "Mein Hund, die Kilos und ich"

Der Sender hat bekannt gegeben, dass es insgesamt vier Folgen von "Mein Hund, die Kilos und ich" geben wird. Diese laufen immer sonntags um 17.50 Uhr:

Folge Datum Uhrzeit Sender 1 16. August 17.50 Uhr SAT.1 2 23. August 17.50 Uhr SAT.1 3 30. August 17.50 Uhr SAT.1 4 6. September 17.50 Uhr SAT.1

Die Kandidaten und Hunde

Fünf Hundehalter wollen mit ihren Hunden abnehmen:

Karsten und Rottweiler Armani

Sina und Golden Retriever Rosi

Vanessa und Chihuahua Milou

Maik und Malteser-Yorshire-Mix Idefix

Remo und Alaska-Husky Lya

Weitere Informationen zu den Teams bekommen Sie hier: Mein Hund, die Kilos und ich: Teams, Kandidaten, Hunde.

Die Übertragung im TV

Die neue Abnehm-Show wird vom Sender Sat.1 gezeigt. Eine Übertragung über Stream ist nicht bekannt. Alles Wichtige zur TV-Übertragung lesen Sie hier: Mein Hund, die Kilos und ich: Übertragung im TV und Stream.

