"Mein Hund, die Kilos und ich": Teams – Kandidaten und Hunde am 30.8.20

Alles zu den Hunden, Frauchen und Herrchen von "Mein Hund, die Kilos und ich" lesen Sie hier: Die Teams der tierischen Abnehm-Show.

Von Monique Neubauer

In der neuen Sat.1-Show "Mein Hund, die Kilos und ich" versuchen Hund und Halter, übermäßige Kilos zu verlieren. Wer die Kandidaten und ihre Hunde sind, lesen Sie hier.

Die Teams bei "Mein Hund, die Kilos und ich": Kandidaten und Hunde

In der Übersicht sehen Sie die Teams der Abnehm-Show:

Karsten (46) und Rottweiler Armani (9) aus Steinebach/Sieg ( Rheinland-Pfalz )

(9) aus Steinebach/Sieg ( ) Sina (22) und Golden Retriever Rosi (4) aus Adlkofen (Bayern)

(Bayern) Vanessa (28) und Chihuahua Milou (5) aus Gelsenkirchen

Maik (50) und Malteser-Yorshire-Mix Idefix (3) aus Kolbermoor (Bayern)

(Bayern) Remo (24) und Alaska-Husky Lya (5) aus Duisburg

Vanessa wiegt 103 kg und will mit ihrem Chihuahua Milou deutlich Gewicht verlieren. Ihr kleiner Hund ist fünf Jahre alt und wiegt 6,4 kg. Das Durchschnittsgewicht der Rasse liegt bei 1,5 bis zwei Kilo. „Meine Erwartung ist, dass wir sportlich fitter werden, einen gesünderen Lebensstil führen, um länger miteinander leben zu können. Im Alltag spüre ich mein Gewicht enorm - ich kann keine langen Strecken mit den Hunden rennen.“

Bevor das große Abnehmen startet, müssen alle Teams zum Medizincheck. Die Ergebnisse: Übergewicht, Gelenk-Probleme, schlechte Muskulatur und keine Kondition bei den Vierbeinern - Beginnende Fettleber, zu hoher Blutdruck, Diabetes und Asthma bei ihren Haltern. Vor allem für die Hunde ist das Übergewicht lebensgefährlich. Deshalb heißt es jetzt: Ran an die Pfunde!

Das wartet auf den Sieger von "Mein Hund, die Kilos und ich"

Das Hund-Herrchen-Team, das am Ende der Show am meisten abgenommen hat, wird mit dem goldenen Knochen belohnt. Außerdem wartet auf den Sieger eine Reise in ein Hunde-Wellness-Hotel inklusive 5000 Euro Taschengeld.

