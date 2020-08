14:39 Uhr

"Mein Hund, die Kilos und ich" im TV und Stream - Übertragung heute am 23.8.20

Sie wollen alles zur Übertragung im TV und Stream von "Mein Hund, die Kilos und ich" wissen? Hier bekommen Sie alle wichtigen Informationen.

Von Monique Neubauer

"Mein Hund, die Kilos und ich" ist am 16. August 2020 bei Sat.1 gestartet. Ähnlichkeiten zwischen Hund und Herrchen gibt es ja bekanntlich oft – das gilt auch für die Figur. Isst Herrchen gern, sieht man das oft auch beim Vierbeiner. Einem bettelnden Hundeblick zu widerstehen, ist für viele einfach unmöglich. Dann bekommt der Liebling gerne mal was vom Abendessen ab oder statt einem Leckerli gleich die ganze Dose.

In der neuen SAT.1-Reality-Doku "Mein Hund, die Kilos und ich" sagen fünf Duos aus Vierbeinern und ihren Besitzern den überflüssigen Pfunden den Kampf an. Alles zur Übertragung im TV und Stream lesen Sie hier.

Übertragung: "Mein Hund, die Kilos und ich" im TV und Stream

"Mein Hund, die Kilos und ich" wird seit dem 16. August 2020 sonntags um 17.50 Uhr bei SAT.1 gezeigt. Moderiert werden die vier Folgen von Jochen Bendel. Hier sehen Sie die geplanten Termine der TV-Übertragung in der Übersicht:

16.8.2020

23.8.2020

30.8.2020

06.9.2020 (großes Finale)

Live-Stream und TV: Darum geht's bei "Mein Hund, die Kilos und ich"

"Wer seinen besten Freund ständig vom Tisch füttert oder Leckerchen im Überfluss anbietet, schlittert schnell in einen Teufelskreis." erklärt Hundeliebhaber Jochen Bendel. Das macht Hunde krank und damit auf lange Sicht gesehen auch unglücklich.

Moderator Jochen Bendel, Hundeerziehungsberater Holger Schüler und Fitnesstrainerin Marion Luck begleiten die Teams beim gemeinsamen Abspecken. So beispielweise beim Schwimm- und Ausdauertraining sowie im Coaching-Parcours. In jeder Folge müssen die Teams auf die Waage. Gewertet wird, was Hund und Halter gemeinsam abgenommen haben.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen