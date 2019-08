10:32 Uhr

"Meine Mutter ist unmöglich" heute im TV und Stream - Schauspieler und Kritik

Heute läuft der Spielfilm "Meine Mutter ist unmöglich" live im TV und Stream. Alle Infos rund um Handlung, Schauspieler, Besetzung und Kritik finden Sie hier.

"Meine Mutter ist unmöglich" ist eine romantische Komödie und läuft heute Abend live im TV und Stream. Die deutsche Fernsehproduktion von 2018 läuft nicht zum ersten mal im Free-TV, aufgrund des Erfolgs wurde in diesem Jahr eine Fortsetzung namens "Meine Mutter spielt verrückt" gedreht und im April ausgestrahlt. Alle Infos rund um den Spielfilm "Meine Mutter ist unmöglich" finden Sie hier.

"Meine Mutter ist unmöglich" heute live im TV und Stream

Heute Abend können Sie "Meine Mutter ist unmöglich" live im TV in der ARD sehen oder auch im Live-Stream des Ersten Deutschen Fernsehens hier verfolgen. Der Film beginnt um 20.15 Uhr im Anschluss an die Tagesschau.

Die Handlung von "Meine Mutter ist unmöglich"

Im Kern der Handlung des Films steht eine fatale Verwechslung: Meisterkoch Rufus kocht in Köln in seinem Restaurant "Kupferkanne" auf Sterne-Niveau - Antonia Janssen führt ebenfalls ein Restaurant namens "Kupferkanne" in dem sie gut bürgerlich kocht. Eigentlich hätte Rufus mit seiner Kupferkanne einen Michelin-Stern erhalten sollen, doch dieser geht stattdessen an den Eifel-Landgasthof von Antonia, was den Konflikt ins Rollen bringt.

Antonia "Toni" ist mit dem Ansturm neuer Gäste, die Sterneküche erwarten, überfordert. Ihre Mutter Heidi ist jedoch begeistert vom wachsenden Zulauf und möchte den Irrtum am liebsten niemals aus der Welt schaffen. Währenddessen muss Rufus in Köln aufgrund des fehlenden Sterns um seine Existenz bangen, denn seine Kundschaft ist prompt zur anderen Kupferkanne gewechselt. Nun geht es ihm darum den Fehler im Gastro-Führer zu verbessern und seine Existenz zu retten. Dazu muss er es aber mit Tonis unmöglicher Mutter Heidi aufnehmen - und die hat ganz andere Pläne.

"Meine Mutter ist unmöglich" Besetzung und Schauspieler

In den Hauptrollen stehen zum einen die beiden Kupferkannen-Besitzer Antonia, gespielt von Diana Amft (Mädchen, Mädchen 2001)und Rufus, der von Stephan Luca (Am Ende die Hoffnung 2011) verkörpert wird. Antonias Mutter Heidi wird von Margarita Broich gespielt, die unter anderem in "Fack ju Göhte" mitgewirkt hat. Eine Liste der gesamten Besetzung finden Sie hier.

Rolle Darsteller Antonia Janssen Diana Amft Rufus van Berg Stephan Luca Adelheid Janssen Margarita Broich Ivo Filip Peeters Sunny Küpers Arijana Antunovic Hans-Jürgen Nikolaus Benda Renee Vivien Wulf Olaf Hanno Friedrich Lili Lilli Lacher Frau Mönckemeier Jessica Walther-Gabory Herr Lindenburg Vittorio Alfieri Reporter Jacob Weigert Dr. Breckwoldt Enno Kalisch Herr Wegener Daniel Aichinger Moderator Jochen Alexander Wigand Erste Dame Tanja Halle Zweite Dame Carolin Stähler

"Meine Mutter ist unmöglich" in der Kritik

Für eine reine Fernsehproduktion kam der Spielfilm sehr gut bei den Zuschauern an und wurde bei der Erstausstrahlung im vergangenen Jahr von über 4.6 Millionen Menschen gesehen. Auch die Bewertung auf dem Film-Portal "IMDb" liegt mit 6.1 im gehobenen mittleren Bereich. Der Film verspricht also vergnügliche Unterhaltung für die gesamte Familie. (AZ)

