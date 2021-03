vor 33 Min.

Meine Mutter und plötzlich auch mein Vater heute in der ARD: TV-Termin, Handlung, Darsteller

Die Komödie "Meine Mutter und plötzlich auch mein Vater" gibt es heute in der ARD zu sehen. Alle Infos rund um Sendetermin, Darsteller und Handlung des TV-Films haben wir hier für Sie.

"Meine Mutter und plötzlich auch mein Vater" ist eine Komödie, die ganz aktuell in diesem Jahr für das Erste deutsche Fernsehen produziert wurde. Es geht um eine Tochter, die ihren Vater nie kennengelernt hat und ihn dann nichtsahnend zu ihrer Mutter mit nach Hause bringt. Die zerstrittenen Eltern geraten schnell in Erklärungsnot, als beide mit ihrer Vergangenheit konfrontiert werden.

Wann läuft die ARD-Komödie im TV? Welche Schauspieler sind in der TV-Produktion zu sehen? Worum geht es genau in dem deutschen Spielfilm? Alle Fragen beantworten wir in diesem Artikel für Sie.

"Meine Mutter und plötzlich auch mein Vater": TV-Termin

Der Fernsehproduktion "Meine Mutter und plötzlich auch mein Vater" läuft heute am 12. März 2021 in der ARD und dauert etwa 90 Minuten. Sollten Sie an diesem Termin keine Zeit haben, dann können Sie den Spielfilm auch in der ARD-Mediathek ansehen. Die Komödie wird dort nach der Ausstrahlung sechs Monate lang im Stream zur Verfügung stehen.

Handlung von "Meine Mutter und plötzlich auch mein Vater": Worum geht es in der Komödie?

Mutter Heidi und ihre Tochter Toni sind ein eingespieltes Team und führen zusammen den Landgasthof "Kupferkanne", der nun als "Kupferkännchen" unter einem neuen und etwas weniger ambitionierten Konzept neu eröffnen soll. Der Koch Sebastian Holtmann kann sich mit der gewünschten Hausmannskost für die Kneipengäste aber nicht recht anfreunden und würde sein kulinarisches Können lieber unter seinem eigenen Namen und als gehobene Gastronomie präsentieren.

Während es beruflich also bereits genug Schwierigkeiten für die beiden zu überwinden gilt, kommt eine schicksalhafte Begegnung erschwerend hinzu: Toni bringt unverhofft ihren Vater mit nach Hause, den sie zufällig mit dem Auto mitgenommen hatte. Heidi ist darüber gar nicht erfreut und scheut sich davor ihr von der Beziehung zu ihrem Vater zu erzählen, den Toni gerade zum ersten Mal in ihrem Leben getroffen hat. Dieser ist eher dazu bereit ihr aus der Vergangenheit zu berichten und sieht seine Fehler ein - Heidi zeigt sich dagegen weniger auskunftsfreudig, obwohl auch sie damals nicht alles richtig gemacht hat.

Besetzung von "Meine Mutter und plötzlich auch mein Vater": Schauspieler im Cast

Der Fernsehfilm wartet mit einer durchaus hochkarätigen Besetzung auf. Neben Diana Amft und Maragrita Broich spielt Uwe Ochsenknecht als Vater von Toni eine Hauptrolle. Das sind alle Darsteller in der Übersicht:

Darsteller Rolle Diana Amft Antonia Janssen Margarita Broich Adelheid Janssen Lucas Prisor Sebastian Holtmann Uwe Ochsenknecht Kurt Nikolaus Benda Hans-Jürgen Ramona Kunze-Libnow Hannelore Kümpner-Sellendorf Fabienne Hesse Maris Stephan Bieker Hanno Hase Cedric Sprick Marc Margarita Horbach Roswitha Ava Azadeh Nadira

