Menstruationstasse: Hofer reagiert auf Netz-Spott

Eine Produktankündigung für Menstruationstassen auf der Facebook-Seite von Hofer Österreich löste zahlreiche Postings aus. Die Alternative zu Tampons und Binden scheint manche User zu verwirren.

Die weibliche Menstruation sollte im Jahr 2019 doch zu den normalsten Sachen der Welt gehören. Dieser biologische Vorgang findet immerhin bei rund die Hälfte der Weltbevölkerung über viele Jahrzehnte ihres Lebens statt. Doch eine Produktankündigung auf der Facebook-Seite der österreichischen Supermarktkette Hofer offenbart: Die Monatsblutung ist für viele Menschen wohl noch ein Tabuthema.

Hofer mit Marketingspruch "In der Regel geht es nur mich was an"

Seit kurzem hat die österreichische Aldi-Tochter Hofer eine Menstruationstasse als Aktionsartikel im Angebot. Auch über soziale Medien wurde das Produkt mit dem Leitspruch "In der Regel geht es nur mich was an" beworben. Es dauerte allerdings nicht lange, da posteten zahlreiche User ihren Unmut über das Produkt.

Dabei waren viele Kommentare von Usern mit vorwiegend männlichen Vornamen zu lesen, die die Tasse "voll eklig" oder sogar "zum Kotzen" bezeichneten. Ein User fragte, wie sich Hofer "entblöden" könne, ein solches Produkt überhaupt anzubieten oder gar Werbung dafür zu machen.

Menstruationstasse: User offensichtlich verwirrt über Produktzweck

Einige Poster zeigten dabei deutliches Unwissen, was den Sinn und Zweck von Menstruationstassen angeht. Den Posts ist anzumerken, dass mehrfach offenbar Verwechslungen mit Verhütungsmitteln vorlagen.

Dabei wird der Gebrauch der Menstruationstasse zum Sammeln des Blutes bei der weiblichen Regel klar beschrieben. Dementsprechend hätten auch Menstruationstassen neben Binden und Tampons ihren berechtigten Platz im Angebot, meint Hofer.

Menstruationstasse: Hofer und User halten gegen Shit-Storm

Allerdings gab es auf die Hasspostings bei Facebook auch Kontra. So bemühte sich das Social Media-Team des Unternehmens, besonders unhöfliche Beiträge schnell zu löschen. Oder reagierte selbst mit betont höflichen, informativen und kecken Antworten auf viele Statements - damit erntete Hofer auch Lob von vielen Nutzern.

Menstruationstasse: Alternative zu Tampons und Binden?

In Deutschland sind Menstruationstassen in Drogerieläden zu kaufen und werden auch im Internet vertrieben. Statt einen Tampon zu verwenden, der die Blutung aufsaugt, wird die Menstruationstasse in die Vagina eingesetzt, um das Blut zu sammeln. Je nach Stärke der Blutung wird die Tasse dann mehrmals am Tag gelernt. Überzeugte Menstruationstassen-Nutzerinnen betonen vor allem den Umweltschutz- und Kostenaspekt.

Das wahrscheinlich beste Argument für die Menstruationstasse ist die Wiederverwendbarkeit, die damit sowohl den Geldbeutel als auch die Umwelt schont. Im Schnitt geben Frauen pro Jahr durchschnittlich zwischen 30 Euro und 60 Euro für Tampons und Binden während der Menstruation aus - letztlich landet alles in der Kläranlage oder auf der Müllkippe. Ein weiterer Vorteil der Menstruationstasse im Vergleich zu Binden und Tampons ist, dass Sie immer nur ein Exemplar dabeihaben müssen - statt einer Handvoll. Menstruationstassen sind daher bei Reisenden, bei denen es auf jedes Gramm Gewicht ankommt, beliebt.

Bei vielen Usern stößt die Kritik an den Tassen auf Verwundern: "Ich frage mich, ob alle, die hier mit 'Igitt' kommentieren (…), ihr Klopapier auch immer nur heimlich und im Schutz der Dunkelheit kaufen", formulierte eine Nutzerin ihre Antwort auf den Shitstorm.

Hier können Sie mehr zur Menstruationstasse und zwei Firmen, deren Geschäftsmodell auf diesem Produkt beruht, erfahren.

