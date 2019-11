vor 55 Min.

"Merry Happy Whatever" startet heute: Folgen, Schauspieler, Trailer

"Merry Happy Whatever" startet heute auf Netflix: Folgen, Schauspieler, Stream, Trailer, Kritik.

Heute, am 28.11.19, geht "Merry Happy Whatever" bei Netflix an den Start. Es geht um eine Familie im Weihnachts-Stress. Alle Infos zu Start, Cast und Folgen: hier.

Die neue Comedy-Serie "Merry Happy Whatever" ist ab heute, dem 28.11.19, auf der Streaming-Plattform Netflix verfügbar. Die Serie kommt pünktlich zum ersten Adventswochenende, denn es geht um die stressige Weihnachtszeit mit der Familie.

Wie viele Folgen hat die Weihnachts-Serie "Merry Happy Whatever"? Gibt es bereits einen Trailer? Welche Schauspieler sind dabei? Alle Antworten und weitere Infos haben wir hier für sie zusammengestellt.

"Merry Happy Whatever": Wann ist der Start?

Netflix stellt die Serie ab dem 28. November 2019 online zum Download zur Verfügung.

Handlung: Worum geht es in den ersten acht Folgen von "Merry Happy Whatever" bei Netflix?

Die Serie dreht sich um den willensstarken Patriarchen Don Quinn, der vom Feiertags-Stress förmlich übermannt wird. Seine Familie hat äußerst komplizierte Wünsche zum Fest, und obendrein kreuzt auch noch seine jüngste Tochter Emmy mit ihrem neuen Freund Matt auf.

Die erste Staffel besteht aus acht Folgen. Sollte die Serie fortgesetzt werden, könnten anstatt Weihnachten auch andere Feste ins Spiel kommen.

Netflix hat bislang die deutschen Titel der einzelnen Folgen noch nicht veröffentlicht - daher hier die englischen Originale:

Folge 1: Welcome, Matt

Folge 2: Harmony

Folge 3: Interference

Folge 4: Happy Mail-idays

Folge 5: 'Twas the Night Before the 4th Night of Hanukkah

Folge 6: Merry Ex-mas

Folge 7: Christmas Break

Folge 8: Ring in the New Year

Besetzung von "Merry Happy Whatever": Welche Schauspieler sind im Cast?

Dennis Quaid als Don Quinn

als Bridgit Mendler als Emmy Quinn

Quinn Brent Morin als Matt

Ashley Tisdale als Kayla

Hayes MacArthur als Sean Quinn

Quinn Adam Rose als Todd

Siobhan Murphy als Patsy

Elizabeth Ho als Joy Quinn

Garcelle Beauvais als Nancy

Tyler Ritter als Alan

Chris Myers als Bryan

Mason Davis als Sean Quinn Jr.

Quinn Jr. Lucas Jaye als Donny Quinn

Netflix-Serie: "Merry Happy Whatever" im Stream

Die Serie feiert bei Netflix am 28. November 2019 ihre Weltpremiere - also auch den Deutschland-Start. Der Anbieter Netflix bietet die Möglichkeit, den Streamingdienst 30 Tage lang kostenlos zu testen.

"Merry Happy Whatever": Was sagt die Kritik?

Bisher noch nichts, soweit wir das überblicken. Sobald die ersten Rezensenten sich rühren, werden Sie es hier erfahren.

Trailer zur Netflix-Serie "Merry Happy Whatever"

Netflix hat vor zwei Wochen einen offiziellen Trailer für "Merry Happy Whatever" veröffentlicht. Dort ist zu sehen, was die Zuschauer in der Comedy-Serie erwartet. (AZ)

