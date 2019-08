vor 9 Min.

Merseburg: Junge (7) stürzt von Balkon und stirbt

In Merseburg ist ein Junge von einem Balkon gestürzt und gestorben.

Ein kleiner Junge ist in Merseburg in Sachsen-Anhalt von einem Balkon im vierten Stock gestürzt und tödlich verunglückt.

Unglück in Sachsen-Anhalt: Ein siebenjähriger Junge ist am Montagmorgen in Merseburg von einem Balkon gestürzt und gestorben. Das teilte die Polizei Halle mit.

Wie die Polizei mitteilte, befand sich der Junge offenbar allein in der Wohnung im vierten Stock. Noch ist laut den Ermittlern unklar, wie es zu dem Unfall in dem Mehrfamilienhaus kam. Die Beamten gehen aber von einem "dramatischen Unglücksfall" aus.

Merseburg: Kind stürzt von Balkon – jede Hilfe zu spät

In #Merseburg ist heute Morgen gegen 07:25 Uhr in der Otto-Lilienthal-Straße ein siebenjähriger Junge ersten Erkenntnissen zufolge von einem Balkon aus der vierten Etage eines Mehrfamilienhauses gestürzt.



Das Kind starb trotz schnell eingeleiteter Reanimationsversuche. pic.twitter.com/u6iRJiMT5T — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) August 19, 2019

Nach dem Sturz kam für das Kind jede Hilfe zu spät. Wie der Mitteldeutsche Rundfunk berichtete, hätten Passanten das Kind auf dem Boden liegend entdeckt. Der alarmierte Rettungsdienst konnte nicht mehr helfen: "Das Kind starb trotz schnell eingeleiteter Reanimationsversuche", heißt es in einer Mitteilung der Polizei. (dpa/AZ)

