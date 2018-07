Messerstecher in Erfurt mit Geisel auf der Flucht

13:00 Uhr

Die Polizei fahndet in Erfurt nach einem mutmaßlichen Gewalttäter. Der 41-Jährige soll seine Exfreundin entführt und einen Passanten niedergestochen haben.

In Erfurt sucht die Polizei mit einem Großaufgebot nach einem mutmaßlichen Gewalttäter. Nach Angaben der Polizei soll ein 41-Jähriger seine Exfreundin entführt und auf der Flucht einen unbeteiligten Passanten niedergestochen haben. Der 24-Jährige wurde schwer verletzt und musste notoperiert werden.

Polizei sucht mit Hubschrauber nach dem Flüchtigen

Die Polizei sucht mit Hubschraubern und Spürhunden nach dem nach wie vor flüchtigen Entführer und seinem Opfer. Der aus Litauen stammende mutmaßliche Entführer und seine Geisel wurden zuletzt im Erfurter Bahnhofsviertel gesehen.

Der Polizeisprecherin zufolge drang der 41-Jährige in der Nacht zum Donnerstag gewaltsam in die Wohnung seiner 34 Jahre alten früheren Freundin ein und entführte sie. Zum Tatzeitpunkt um 4.30 Uhr habe sich ein weiterer Mann in der Wohnung aufgehalten. In welcher Beziehung er zu der Frau steht, war zunächst unklar. Er blieb unverletzt.

Wie es zu dem Angriff auf den Passanten kam, sei noch unklar. Der 24-Jährige sei wegen seiner schweren Verletzungen nicht vernehmungsfähig. Deshalb sei offen, ob er womöglich der Frau helfen wollte oder ob der Entführer wahllos auf ihn einstach.

Erfurt: Beschreibung des gesuchten Mannes

Auch eine Personenbeschreibung wurde veröffentlicht. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen 41-Jährigen aus Litauen handeln, der kurze schwarze Haare hat. Bekleidet ist er mit einem türkisfarbenen T-Shirt und einer beigefarbenen kurzen Hose.

Warnung: Vorsicht im Bereich #Erfurt #Bahnhof / #Güterbahnhof / #WeimarischeStraße. Niemand mitnehmen, Abstand halten, 110 rufen!



Personenbeschreibung

Mann, 41 Jahre, osteuropäisch

kurze schwarze Haare

türkises T-Shirt, beige kurze Hose

in Begleitung einer Frau — Polizei Thüringen (@Polizei_Thuer) 26. Juli 2018

Im Zuge der Fahndung musste zwischenzeitlich der Bahnverkehr im Bereich Erfurt gesperrt werden. Seit 7.40 Uhr könne der Bahnhof wieder angefahren werden, hieß es. (dpa, AZ)

