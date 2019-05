Messerstecherei im Kölner Fitnessstudio "McFit"

Fünf Jahre nach seiner offiziellen Abdankung geht der spanische König Juan Carlos I. endgültig in den Ruhestand. Der 81-Jährige regierte fast 40 Jahre Spanien.

Himalaya

Elf Bergsteiger starben seit Mitte Mai am Mount Everest

Mehr als 200 Kletterer haben zeitgleich den Mount Everest bestiegen. Es gab in dieser Saison elf Todesfälle - doppelt so viele wie in der vergangenen Saison.