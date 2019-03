12:05 Uhr

Messerstecherei vor Club in Berlin-Charlottenburg

Vor einer Discothek in Berlin-Charlottenburg kam es am Wochenende zu einer Messerstecherei.

Am vergangen Wochenende kam es vor einem Berliner Club zu einer Messerstecherei. Dabei wurden zwei Menschen schwer verletzt.

Bei einer Messerstecherei vor der Berliner Discothek Maxxim, unweit von Kudamm und Kranzler Eck, sind am Sonntagmorgen zwei Menschen schwer verletzt worden. Das berichtet die Berliner Morgenpost. Die beiden Verletzten kamen nach einer Auseinandersetzung unter anderem mit schweren Stichwunden zur stationären Behandlung in Kliniken, wie die Polizei mitteilte.

Auseinandersetzung führt zu Messerstecherei in Berlin-Charlottenburg

Zeugenaussagen zufolge sei es bereits in dem Club in Berlin-Charlottenburg zu einem Streit zwischen drei Männern und einer weiteren, bis zu sieben Personen großen, Männergruppe gekommen. Gegen 5.30 Uhr morgens habe sich die Auseinandersetzung dann auf den Gehweg vor dem Club verlagert. Hierbei soll auf einen der drei Männer, einen 33-Jährigen, der bereits am Boden lag, eingeschlagen und getreten worden sein. Die beiden anderen beteiligten Männer, 23 und 29 Jahre alt, flüchteten währenddessen in Richtung Kurfürstendamm.

Die Personengruppe ließ nach Angaben der Polizei jedoch nicht von den beiden Männern ab und verfolgte sie. Die Verfolger sollen den 29-Jährigen an der Kreuzung Joachimsthaler Straße/Kurfürstendamm eingeholt und ihn ebenfalls geschlagen und getreten haben. Laut Zeugenaussagen sollen auch auf den 29-Jährigen eingestochen worden sein. Anschließend flüchtete die größere Gruppe.

Polizei ermittelt nach Messerstecherei in Berlin-Charlottenburg

Alarmierte Polizisten sperrten den Bereich vor dem Club in der Berliner Joachimsthaler Straße ab. Der Tatort, an dem deutliche Blutspuren zu sehen waren, wurde von Kriminaltechnikern untersucht. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Lebengefahr besteht bei den verletzten 33 und 29 Jahre alten Männern nicht. Der 23-Jährige blieb unverletzt. (AZ)

