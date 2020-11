02:00 Uhr

Messner bemitleidet heutige Extrem-Bergsteiger für mangelnde Beachtung

Exklusiv „Wenn ich heute das machen würde, was ich vor 40 Jahren gemacht habe, hätte ich kaum Aufmerksamkeit“: Bergsteiger-Legende Reinhold Messner hat Mitleid mit Abenteurer-Kollegen.

Bergsteiger-Legende Reinhold Messner hegt Mitleid mit seinen heutigen Extremabenteurer-Kollegen. „Wenn ich heute das machen würde, was ich vor 40 Jahren gemacht habe, hätte ich kaum Aufmerksamkeit“, sagte der 75-Jährige, der als erster Mensch alle 14 Achttausender der Welt erklommen hatte, dieser Zeitung. „Mir tun die heutigen Alpinisten leid, die mit dieser Situation zurechtkommen müssen. Alles wird beliebiger.“

Glücksgefühl beim Erklimmen eines Gipfels eigentlich nur in Alpen

Der frühere Extrembergsteiger gestand, dass er ein Glücksgefühl beim Erklimmen eines Gipfels eigentlich nur in Alpen erlebt habe und weniger auf den Achttausendern. „Je höher die Berge, desto weniger wichtig ist die Emotion „Gipfel“, sagte Messner. „In den Alpen kann es schon passieren, dass ich mir am Gipfel Zeit gönne, die Aussicht genieße, mich aufplustere über das, was ich geschafft habe“, erklärte der Südtiroler. „Bei den hohen Bergen aber ist der Gipfel nur ein Knickpunkt. Da gibt es den großen Drang zurück in die Sicherheit, den Selbsterhaltungstrieb.“

Das positive Gefühl dort heiße: „Ich lebe noch“ – und kann mein Leben mit neuen Herausforderungen füllen“, sagte Messner. Für Ihn sei stets die große Herausforderung gewesen dem Bergsteigen einen Sinn zu geben. „Natürlich ist Bergsteigen nutzlos, das weiß ich auch. Aber weil es nutzlos ist, ist es umso wichtiger, dass ich dem nutzlosen Tun Sinnhaftigkeit gebe.“

Bei Eintreten für Klimaschutz hat Messner persönliche Zerrissenheit

Doch er erlebe etwa bei seinem Eintreten für den Klimaschutz persönliche Zerrissenheit: So werde das Fliegen teurer werden, und weniger Menschen würden es sich leisten können. „Damit werden sich auch die Touristenströme in den Entwicklungsländern reduzieren - ein großer Schaden für die dortige Wirtschaft“, sagte Messner. „Ich bin da in einem echten Zwiespalt. Schließlich macht Fliegen auch das Kennenlernen anderer Kulturen möglich. Reisen ist auch friedensstiftend.“

Auch ihm falle es in der Corona-Pandemie schwer auf das Reisen zu verzichten: „Ich bin konfrontiert mit einem Leben, das ich so nicht kannte. Noch kurz vor der Pandemie war ich in Bhutan, in Nepal, in Äthiopien.“ Nun sitze er in Südtirol fest und müsse sich sogar die Fahrt in sein Büro genehmigen lassen. „Seither lebe ich das Leben eines Pensionisten, es ist völlig ungewohnt für mich, obwohl ich Pensionär bin.“

