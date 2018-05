vor 37 Min.

Metoo-Debatte: Stellt Harvey Weinstein sich den US-Behörden? Panorama

Harvey Weinstein will sich laut Medienberichten den Behörden in den USA stellen. Gegen ihn wird wegen sexuellen Missbrauchs ermittelt.

Harvey Weinstein will sich den Behörden stellen. Ermittelt wird wegen sexuellen Missbrauchs. Indes wurden auch Vorwürfe gegen Schauspieler Morgan Freeman laut.

Harvey Weinstein will sich laut US-Medienberichten den Behörden in New York stellen. Mehrere Monate laufen nun schon Ermittlungen in New York, Los Angeles und London. Die Staatsanwaltschaft werde Anklage gegen den Filmproduzenten erheben, hieß es. Weinstein soll Frauen belästigt, missbraucht und eingeschüchtert haben.

Skandal um Harvey Weinstein: Keine Reaktion der Staatsanwaltschaft

Auf eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bei Weinsteins Sprecher gab es zunächst keine Reaktion. Auch die New Yorker Staatsanwaltschaft wollte sich zunächst nicht äußern. "Es gibt keine Informationen, die ich derzeit mitteilen kann", sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur.

Vor kurzem wurde bekannt, dass die Ermittlungen gegen Harvey Weinstein auf die US-Bundesebene ausgeweitet worden waren. Hintergrund ist der Vorwurf, Weinstein habe Frauen dazu gebracht, über Staatsgrenzen zu reisen, um sie belästigen zu können. Außerdem soll der Produzent gegen das Anti-Stalking-Gesetz verstoßen haben, um seine Opfer einschüchtern zu können. Das berichtet die New York Times.

Die US-amerikanische Schauspielerin Gwyneth Paltrow erneuert ihre Vorwürfe gegen Filmmogul Harvey Weinstein und bedankt sich bei Brad Pitt. Er hatte sie in Schutz genommen. Video: dpa

Harvey Weinstein und Metoo-Debatte: Auch Vorwürfe gegen Morgan Freeman

Auch gegen Schauspieler Morgan Freeman werden Vowürfe laut. Wie der Sender CNN am Donnerstag meldete, berichteten acht Frauen über angebliche Belästigungen am Filmset und im Umfeld des Hollywoodstars, etwa in seiner Produktionsfirma. Andere Frauen hätten angegeben, dass sie Missverhalten Freemans bei Dreharbeiten oder in anderen Situationen beobachtet hätten. Ihrer Beschreibung nach soll Freeman unter anderem anzügliche Kommentare gemacht und sie begrapscht haben.

Am Donnerstag noch äußerte sich Morgan Freeman auf Twitter zu Harvey Weinstein und den Berichten, der Produzent stelle sich den Behörden. Dort bedauerte er, dass es keinen "perp walk" gebe, die öffentliche Zurschaustellung von Angeklagten. Trotzdem begrüßte er aber die Ermittlungen gegen Weinstein.

Bummer we won't get a perp walk... but I'll take it! https://t.co/ndKafXEVuA 24. Mai 2018

Morgan Freeman soll Frauen den Rock angehoben haben

Freeman reagierte am Donnerstag auf die Vorwürfe in einer Erklärung, die auch der Deutschen Presse-Agentur vorlag. "Jeder, der mich kennt oder mit mir gearbeitet hat, weiß, dass ich nicht jemand bin, der absichtlich verletzen oder wissentlich jemandem ein unbehagliches Gefühl vermitteln würde", schreibt Freeman. "Ich entschuldige mich bei jedem, der sich unwohl oder nicht respektiert fühlte - das war nie meine Absicht."

Auch Schauspieler Morgan Freeman soll Frauen sexuell belästigt haben. Bild: Facundo Arrizabalaga, dpa (Archiv)

Die Vorwürfe der Frauen, die CNN in einer monatelangen Untersuchung zusammentrug, zeichnen ein anderes Bild des Stars. Eine Produktionsassistentin beschrieb häufige sexuell anzügliche Gesten und Kommentare, die sie bei einem Dreh zu der Komödie "Abgang mit Stil" (2015) erlebt habe. Demnach soll Freeman auch versucht haben, ihren Rock anzuheben, mit der Frage, ob sie Unterwäsche trage. (AZ)

Themen Folgen