Michelle Williams hat geheiratet - ohne Öffentlichkeit Panorama

Michelle Williams, die sonst eher verschlossene US-Schauspielerin, ist auf dem Cover von Vanity Fair. Dem US-Magazin erzählte sie von ihrer geheimen Hochzeit.

Michelle Williams hat Indie-Musiker Phil Elverum heimlich geheiratet und sich erstmals in einem Interview mit Vanity Fair öffentlich dazu bekannt. An der Feier in den Adirondacks-Bergen im Norden des US-Staates New York hätten nur eine Handvoll Freunde teilgenommen, heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichen Artikel. Die 37-jährige US-Schauspielerin ist dafür bekannt, ihr Privatleben möglichst geheim zu halten. Für die September-Ausgabe des US-Magazins Vanity Fair verkörperte Williams in einer Fotostrecke verschiedenste Rollen und gab erstmals einige Details zu sich und ihren Plänen preis.

Michelle Williams und Phil Elverum haben geheiratet

Phil Elverum und Michelle Williams verbindet beide ein tragisches Schicksal: Beide haben Menschen verloren, die ihnen nahe standen. Der 40-jährige Musiker verlor seine erste Frau, die kanadische Comic-Zeichnerin Geneviève Castrée vor zwei Jahren an Krebs. Ihre gemeinsame Tochter war zum Zeitpunkt der Diagnose erst ein Jahr alt. Williams war mit dem bekannten Schauspieler Heath Ledger zusammen. Das Paar hat ein gemeinsames Kind, die jetzt zwölfjährige Matilda.

Michelle Williams gab den Glauben an Liebe nie auf

Das Mädchen war erst zwei Jahre alt, als ihr Vater 2008 mit nur 28 Jahren starb. Ledger und Williams hatten sich etwa fünf Monate zuvor getrennt, wie Vanity Fair berichtet. Sie hatten sich am Set zu "Brokeback Mountain" kennengelernt, wo Ledger einen homosexuellen Cowboy spielte. Ihre Nebenrolle in "Brokeback Mountain" brachte Williams 2006 die erste von vier Oscar-Nominierungen ein.

Trotz der tragischen Erlebnisse mit Heath Ledger habe sie den Glauben an Liebe nie aufgegeben, sagte Williams in dem Interview. An der Seite von Elverum fühle sie sich geliebt und frei. Zuletzt war sie in Filmen wie "Alles Geld der Welt" und "I Feel Pretty" zu sehen. Im Oktober kommt sie an der Seite von Tom Hardy mit dem Superheldenfilm "Venom" in die Kinos. (AZ, dpa)

