Rettungsschiff von "Ärzte ohne Grenzen" bringt 367 Migranten an Land

Die Organisation "Ärzte ohne Grenzen" hat 367 im Mittelmeer gerettete Migranten nach Sizilien gebracht. Palermos Bürgermeister sagt: "Lasst uns die Egoismen überwinden."

Nach tagelangem Warten hat die Organisation Ärzte ohne Grenzen 367 im Mittelmeer gerettete Migranten an Land gebracht. Das Seenotrettungsschiff "Geo Barents" legte am späten Mittwochabend im Hafen von Palermo auf Sizilien an. Dort sollten die Menschen, unter ihnen nach Angaben der Helfer 172 Kinder, auf Corona getestet und dann in Aufnahme- und Quarantänelager verteilt werden. Palermos Bürgermeister Leoluca Orlanda kam laut Nachrichtenagentur Ansa zur Ankunft des Schiffes in den Hafen. "Lasst uns die Egoismen und politischen Hinterhältigkeiten überwinden", sagte der Sozialdemokrat.

Sorge vor heftigen Sturmvorhersagen südöstlich von Sizilien

Die "Geo Barents" hatte in der vergangenen Woche in mehreren Einsätzen die Migranten von Schlauch- und Holzbooten an Bord geholt. Seit dem Wochenende wartete das Schiff dann auf die Erlaubnis, einen Hafen ansteuern zu dürfen. Die Sorgen wuchsen wegen der Vorhersagen von heftigen Stürmen in der Region südöstlich von Sizilien und südlich von Kalabrien. Am Mittwoch erhielt das Schiff dann grünes Licht von den italienischen Behörden. "Worte können die Freude und Erleichterung an Bord nicht beschreiben", twitterte die Organisation.

Italiens Umgang mit den Seenotrettenden 1 / 5 Zurück Vorwärts Zwischen 2015 und März 2021 hatten nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration fast 350.000 Menschen Italien über den Seeweg erreicht.

Vor sechs Jahren war das italienische Seenotrettungsprogramm "Mare Nostrum" beendet worden. Inzwischen beteiligen sich neun große nichtstaatliche Organisationen, darunter Sea-Watch und Proactiva Open Arms, an der zivilen Seenotrettung und sind mit Schiffen im Mittelmeer unterwegs. Das internationale Seerecht verpflichtet grundsätzlich jede Kapitänin und jeden Kapitän zur Rettung, die auf hoher See in Not geraten sind. Die Geretteten müssen in einen sicheren Hafen gebracht werden.

Der Gründer von SOS MEDITERRANEE, Klaus Vogel, sprach in einem Interview, das auf dem Blog der UNO Flüchtlingshilfe erschien, davon, dass die Retterinnen und Retter in den Jahren 2016 und 2017 bei ihren Einsätzen Hilfe erfahren hätten. Im Jahr 2018 habe sich das geändert.

Der damalige Innenminister Matteo Salvini hat zwischen Juni 2018 und August 2019 immer wieder Rettungsschiffen der Organisationen die Einfahrt in Häfen verboten und Geldbußen verhängt.

Die amtierende Innenministerin Luciana Lamorgese, die ihr Amt 2019 antrat, lässt Schiffe der Organisationen festsetzen.

Viele Migranten setzen sich an den Küsten Nordafrikas in der Hoffnung auf ein besseres Leben in Boote, um in die EU zu gelangen. Oft erreichen sie Italien oder werden von Seenotrettern aufgesammelt. Wenn die Küstenwache etwa in Libyen sie davor aber abfängt, werden sie zurück geschickt. (dpa)

