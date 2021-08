Kampf der Realitystars 2021: Mike Heiter im Porträt

Staffel 2 von Kampf der Realitystars läuft im TV. Mit dabei: Influencer Mike Heiter. Wie stellen Ihnen alle Infos rund um den Kandidaten im Porträt vor.

RTL 2 zeigt die zweite Staffel der Show " Kampf der Realitystars", in der zahlreiche Stars und Sternchen der deutschen TV-Landschaft gemeinsam am Strand wohnen und sich in verschiedenen Challenges messen müssen. 25 Teilnehmer kämpfen in diesem Jahr unter Sonne und Palmen um den Titel und das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Unter den Kandidaten ist auch Influencer Mike Heiter.

Aber wodurch genau und wann wurde der 28-Jährige bekannt? Hier stellen wir Ihnen im Porträt alle Informationen rund um den Kandidaten von "Kampf der Realitystars" 2021 vor.

Mike Heiter: Der Kandidat von "Kampf der Realitystars" 2021 im Porträt

Mike Heiter wurde am 13. Mai 1992 in Essen geboren und ist auch dort aufgewachsen.

Bekannt wurde der Influencer erstmals im Jahr 2017 durch seine Teilnahme an der ersten Staffel von "Love Island". Auch in "Das Sommerhaus der Stars" war er mit seiner damaligen Partnerin Elena Miras zu sehen. Die beiden gewannen sogar die "Sommerhaus"-Staffel aus dem Jahr 2019. Bei "Love Island" war Mike Heiter allerdings am Schluss mit Chetrin Schulze liiert, die ihrerseits bei Formaten wie "Bachelor" und "Promi Big Brother" an einer TV-Karriere bastelte.

Mike wiederum erinnerte sich später bei einer Party an den Liebesinsel-Kontakt mit Elena. Da funkte es dann richtig, es folgten ein öffentliches Liebesbekenntnis und - 2018 - eine gemeinsame Tochter namens Aylen. Bevor allerdings das Baby geboren wurde, kam es zur Trennung. Erst als seine Fans ihm das übelnahmen, kehrte Mike vorübergehend an Elenas heimischen Herd zurück.

Das Glück der beiden währte allerdings nicht lange - mittlerweile ist das Paar getrennt und Elena hat einen neuen Partner an ihrer Seite. Auch Mike Heiter ist wieder glücklich vergeben - er ist mit der Ex-"Are you the One"-Kandidatin Laura Morante zusammen.

Mike Heiter war auch Kandidat bei "Get the F*ck out of my house"

Die Beziehung zwischen Elena Miras und Mike Heiter hatte auch in der Vergangenheit schon anlässlich der Pro7-Show "Get the F*ck out of my house" gelitten - damals hatte sich Mike Hiter für satte vier Wochen von Weib und Kleinkind abgesetzt, weshalb der Haussegen bei den Heiter-Miras' ziemlich schief gehangen haben soll - die Gnädigste war offenbar überhaupt nicht amused.

Privat treibt der Influencer gern Sport und verbringt seine Freizeit nach eigener Aussage am liebsten mit Freunden und der Familie. Er hat außerdem zwei Songs herausgebracht, im Jahr 2018 die Single „Eine Insel“ sowie im Jahr 2020 die Single „Anker“. (AZ)

