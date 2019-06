vor 20 Min.

Miley Cyrus verkauft jetzt auch Kondome

Miley Cyrus weiß, wie man im Gespräch bleibt. Für die Bewerbung ihrer neuen Songs hat sich die Sängerin einige durchaus provokante Ideen einfallen lassen.

US-Popstar Miley Cyrus verkauft jetzt auch Kondome. Zur Veröffentlichung ihrer neuen Platte "She Is Coming" ("Sie kommt") können Interessierte auf der Internetseite der 26-Jährigen auch ein Präservativ des früheren Disney-Stars für 20 Dollar erstehen.

Doch Fans bezahlen nicht nur für die schwarze Verpackung, auf der der gewollt doppeldeutige Name des Kurzalbums steht, sondern bekommen pro Kauf auch einen Gratis-Download von "She Is Coming" dazu.

Cyrus hatte ihre Platte in den vergangen Tagen bei Instagram bereits mit viel nackter Haut und den üblichen Posen - unter mit anderem einer Banane im Mund - beworben. Die Kritiken für die sechs neuen Songs von "She Is Coming" fielen sehr durchwachsen aus. (dpa)

