vor 50 Min.

Millionenschaden: Müll und Altpapier geraten in Brand

Ein Brand in einem Abfallbetrieb der Stadtwerke Delmenhorst hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst.

Müll und Altpapier sind in Delmenhorst in Brand geraten. Der bislang geschätzte Schaden geht in die Millionen.

Ein Brand in einem Abfallbetrieb in Delmenhorst bei Bremen hat in der Nacht zum Mittwoch einen Millionenschaden angerichtet. Eine etwa 30 mal 50 Meter große Halle gefüllt mit Sperrmüll und Altpapier brannte komplett aus.

Brand in Delmenhorst mit Millionenschaden

Die Ursache war zunächst unklar. Mehr als 100 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen. Erst am frühen Morgen war das Feuer gelöscht. Die Rauchentwicklung war zwischenzeitlich so stark, dass Anwohnern geraten wurde, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Schaden wurde auf rund drei Millionen Euro geschätzt. (dpa)

