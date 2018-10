vor 57 Min.

Mindestens 13 Tote bei Unwettern in Frankreich Panorama

In Südwestfrankreich sind mindestens 13 Menschen bei schweren Unwettern ums Leben gekommen.

Bei Überschwemmungen im Süden Frankreichs sind am Montag mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Acht weitere Menschen wurden schwer verletzt, wie eine Sprecherin der zuständigen Präfektur sagte. Fernsehbilder aus dem betroffenen Département Aude zeigten Straßen, die sich in reißende Flüsse verwandelt hatten. Autos wurden fortgeschwemmt. Bäche und Flüsse traten über die Ufer.

In der Gemeinde Trèbes östlich von Carcassonne erreichte das Hochwasser nach Behördenangaben einen Stand von rund sieben Metern. Die Schulen im Département blieben geschlossen, viele Straßen waren gesperrt, wie die Präfektur auf Twitter mitteilte. Die Menschen waren zwischenzeitlich aufgerufen, ihre Häuser nicht zu verlassen. Drei der Toten wurden Berichten zufolge in Villardonnel und Villegailhenc gefunden, zwei Kommunen im Norden der Stadt Carcassonne. Aus mehreren Orten wurden Menschen vor den Wassermassen in Sicherheit gebracht. (dpa)

