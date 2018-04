Mindestens 14 Tote bei Busunglück in Kanada

In Kanada endet die Busfahrt eines Junioren-Eishockeyteams mit einer Katastrophe: Beim Zusammenstoß mit einem Sattelschlepper gibt es Tote und Verletzte.

Ein furchtbares Ende hat die Busreise eines jungen kanadischen Eishockeyteam zum nächsten Spiel genommen. Mindestens 14 Menschen sollen beim Zusammenstoß des Mannschaftsbusses mit einem Lastwagen nahe der Stadt Tisdale in der Provinz Saskatchewan ums Leben gekommen sein, wie kanadische Medien unter Berufung auf die Polizei in der Nacht zum Samstag (Ortszeit) berichteten. 14 weitere wurden verletzt, drei davon schwer.

In dem Bus hätten sich zum Zeitpunkt des Unglücks 28 Menschen befunden, hieß es. In einer ersten Mitteilung bestätigte die Polizei lediglich, dass es Tote und Verletzte gegeben habe, machte jedoch noch keine Angaben zu den Opferzahlen. Wie und warum es zu dem Unglück kam, blieb zunächst unklar.

Der Bus mit dem Juniorenteam der Humboldt Broncos soll laut Medienberichten am Freitagnachmittag (Ortszeit) von einem Sattelschlepper gerammt worden sein. Die Mannschaft sei auf dem Weg zu einem Spiel in der Stadt Nipawin gewesen. "Unsere Broncos-Familie steht unter Schock, während wir versuchen, unseren unglaublichen Verlust zu verarbeiten", erklärte Vereinspräsident Kevini Garinger. "Wir wissen nicht genau, wer verstorben ist, und wir denken auch nicht, dass wir das sofort erfahren werden", sagte er kanadischen Medien.

Kanadas Premierminister Justin Trudeau drückte auf Twitter seine Anteilnahme aus: "Ich kann mir nicht vorstellen, was die Eltern durchmachen." Sein Mitgefühl gelte allen, "die von dieser schrecklichen Tragödie betroffen sind, in der Humboldt-Gemeinde und darüber hinaus". Auch der Regierungschef der Provinz Saskatchewan, Scott Moe, zeigte sich betroffen: "Worte können den Verlust, den wir heute Nacht fühlen, nicht beschreiben." (dpa)

Words can not describe the loss that we feel tonight.



From a grieving province, thank you to first responders & medical professionals for courageous response under the most difficult circumstances imaginable.



Tonight, we all must pray for these families.https://t.co/dEnhKMkDxJ