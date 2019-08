vor 20 Min.

Mindestens 23 Tote bei mutmaßlichem Brandanschlag

An der Ostküste Mexikos sind mindestens 23 Menschen bei einem Brandanschlag auf eine Table-Dance-Bar ums Leben gekommen.

Bei einer Attacke auf eine Table-Dance-Bar in der mexikanischen Hafenstadt Coatzacoalcos sind am Dienstagabend (Ortszeit) mindestens 23 Menschen getötet worden. Weitere 13 wurden schwer verletzt, teilte die Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaats Veracruz an der Ostküste Mexikos am Mittwoch mit. Wie die Zeitung El Universal unter Berufung auf die Generalstaatsanwaltschaft berichtete, soll es sich um einen Angriff mit Molotowcocktails gehandelt haben.

Gouverneur verurteilt Brandanschlag in Coatzacoalcos

Nach den Tätern werde gesucht, teilte Cuitláhuac García, der Gouverneur des Bundesstaats, auf Twitter mit. Er fügte hinzu: "In Veracruz tolerieren wir keine kriminellen Gruppen mehr."

Así como en Minatitlán dimos con los responsables, el artero crimen de hace unos momentos en Coatzacoalcos no quedará impune. En Veracruz no se toleran ya a los grupos delictivos. #GuardiaNacional, SEDENA, SEMAR, Policía Federal y @SP_Veracruz están tras los transgresores. — Cuitláhuac García (@CuitlahuacGJ) 28. August 2019

Nur wenige Tage zuvor war laut mexikanischen Medien ein örtlicher Anführer des Drogenkartells Jalisco Nueva Generación (CJNG) festgenommen worden, nachdem er von einem Kontrollpunkt in Coatzacoalcos zunächst entwischt war. (dpa)

