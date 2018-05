vor 33 Min.

Mindestens 46 Tote nach Unwettern in Indien Panorama

Zur Monsunzeit kommt es in Indien öfter zu schweren Unwettern.

Bei Unwettern sind mindestens 46 Menschen ums Leben gekommen. Zahlreiche weitere wurden verletzt.

Bei Unwettern in Indien sind mindestens 46 Menschen ums Leben gekommen und zahlreiche weitere verletzt worden. Die meisten der Todesopfer waren von Blitzschlägen getroffen oder unter den Trümmern einstürzender Gebäude begraben worden, wie der Katastrophenschutz des Bundesstaates Bihar sowie örtliche Medien am Dienstag berichteten. Demnach starben 19 Menschen allein in Bihar, 12 im Nachbarstaat Jharkhand, und im nördlichen Uttar Pradesh wurden 15 Menschen Opfer der heftigen Stürme und Gewitter.

Zur Monsunzeit kommen Unwetter häufig vor

Stürme mit hohen Windgeschwindigkeiten, Blitzen und leichten Regenfällen waren am Montagabend über den Nordosten des Landes gefegt. Bäume wurden entwurzelt, Strommasten fielen um, Dächer und provisorische Gebäude stürzten ein.

Solche Unwetter kommen in Indien vor der Monsunzeit häufig vor. Erst Anfang Mai waren bei schweren Stürmen in mehreren Teilen des Landes mindestens 180 Menschen ums Leben gekommen. (dpa)

Themen Folgen