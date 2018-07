22:00 Uhr

Mindestens ein Toter bei Protesten gegen Benzinpreiserhöhung Panorama

Nachdem die Regierung in Haiti Benzinpreiserhöhungen angekündigt hat, kommt es in den Straßen von Port-au-Prince zu Ausschreitungen.

Zahlreiche Menschen haben in Haiti gegen eine kräftige Erhöhung der Benzinpreise protestiert. Demonstranten steckten in der Hauptstadt Port-au-Prince Straßensperren in Brand, plünderten Geschäfte und zündeten Autos aus, wie der Radiosender Metropole am Samstag berichtete. Vereinzelt fielen Schüsse. Auch ein Hotel sei angegriffen worden, meldete die Nachrichtenagentur HPN. In Port-au-Prince wurde mindestens ein Mensch getötet.

Die Regierung nahm die Preiseinhöhung von bis zu 50 Prozent daraufhin vorerst zurück. "Wir verurteilen die Gewalt und den Vandalismus", schrieb Premierminister Jack Guy Lafontant auf Twitter.

Le Gouvernement condamne vigoureusement les actes de violences et de vandalismes perpétrés suite à l'annonce de l'ajustement des prix des produits pétroliers. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. — Jack Guy Lafontant (@LafontantGuy) 7. Juli 2018

Regierung hatte die Preissteigerungen am Freitag bekannt gegeben

Die Regierung in Port-au-Prince hatte am Freitag bekanntgeben, dass die Benzinpreise gemäß einer Vereinbarung mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) vom Februar ab dem Wochenende um 38 Prozent steigen sollten. Bei Diesel sollte die Preiserhöhung 47 Prozent betragen, bei Kerosin 51 Prozent.

Das Rahmenabkommen mit dem IWF sieht vor, dass die Regierung Treibstoff nicht weiter subventioniert. Der haitianische Wirtschaftsminister Alix Patrick Salomon nannte die Subventionen eine schwere Last für die heimische Wirtschaft. Haiti gilt als ärmstes Land der westlichen Hemisphäre. Der Karibikstaat ist weitgehend von Hilfszahlungen aus dem Ausland abhängig, es herrschen verbreitet Korruption und Gewalt. (dpa, afp)

Themen Folgen