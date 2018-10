Mindestens fünf Menschen sterben bei Unwetter auf Mallorca

08:50 Uhr

Schweres Unwetter auf Mallorca: Mindestens fünf Menschen starben bei Starkregen und Überschwemmungen. Ein Teil der Insel war besonders betroffen.

Von Ralph Schulze

Bei einem heftigen Unwetter im Nordosten der Urlaubsinsel Mallorcas wurden in der Nacht zum Mittwoch mindestens fünf Menschen getötet. Auch zwei britische Urlauber sollen unter den Toten sein, zudem gibt es mehrere Verletzte. Die Zahl der Opfer könnte aber noch steigen: Bis zu 20 Personen werden noch vermisst.

Das Dorf Sant Llorenc des Cardassar wurde von einer Regen- und Schlammflut verwüstet, nachdem sich Bäche in reißende Ströme verwandelt hatten. Die Wassermassen rissen in dem Ort, der rund 60 Kilometer östlich der Inselhauptstadt Palma liegt, Dutzende Autos mit. Einige Fahrzeuge sollen ins Meer gespült worden sein.

Riesige Wassermengen drangen plötzlich durch Türen und Fenster in die Häuser des Ortes ein, in dem rund 8000 Menschen leben. Viele Bewohner mussten sich in die oberen Stockwerke oder sogar auf die Dächer ihrer Behausungen flüchten. Auch auf Bäumen hatten Menschen Zuflucht gesucht.

Militär hilft auf Mallorca bei der Suche nach Vermissten

Drei Tote wurden in der Nacht in ihren Häusern gefunden. Sie wurden offenbar von der schnell ansteigenden Flut überrascht und konnten sich nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten. Zwei weitere Tote, zwei britische Touristen, wurden in einem Fahrzeug gefunden. Die Rettungskräfte arbeiteten die ganze Nacht, um Menschen zu bergen. Auch Taucher waren im Einsatz.

Am Mittwochmorgen rückte eine Militäreinheit an, um bei der Suche nach Vermissten zu helfen. Die Behörden schlossen am Morgen nicht aus, dass sich unter den zurückgebliebenen Schlammmassen oder in den weggespülten Autos noch weitere Opfer befinden.

Die Inselregierung sprach zunächst von wenigstens fünf vermissten Personen. Die Rettungskräfte im Ort Sant Llorenc des Cardassar suchten derweil nach rund 20 vermissten Personen.

Hunderte Bewohner mussten die Nacht in provisorischen Unterkünften verbringen. Auch in anderen Gemeinden im Nordosten der Insel kam es zu Überschwemmungen. In mehreren Dörfern viel der Strom und das Telefonnetz aus.

Ein Urlauber, der in einem Hotel in Cala Mandia an Mallorcas Ostküste seinen Urlaub verbrachte, berichtete in der Nacht in einer Nachricht an die deutschsprachige Mallorca Zeitung, wie er das Unwetter erlebte: Zwischendurch geht im Hotel der Strom aus, und aus einigen Lampen kommt Wasser heraus. Zudem habe er auf dem Meer zwei Wirbelstürme beobachtet.

Die Regenkatastrophe hatte am Dienstagnachmittag mit wolkenbruchartigen Niederschlägen begonnen. Binnen weniger Stunden fielen macherorts rund 230 Liter Regen pro Quadratmeter. Zu viel für den Bach Ses Planes im Ort Sant Llorenc des Cardassar. Der Bach fließt normalerweise friedlich durch das Dorf oder ist ganz ausgetrocknet. Nach der Sturzflut trat er am Dienstagabend binnen kurzer Zeit über die Ufer. Plötzlich stand alles unter Wasser, berichtete ein Bewohner im lokalen Fernsehen. Die Autos wurden wie Spielzeug mitgerissen.

Durch das Unwetter kam es nach Medienberichten auf dem Flughafen von Palma am Montag und Dienstag zu Verzögerungen. Aus Sicherheitsgründen sei der zeitliche Abstand zwischen den Landungen vergrößert worden, hieß es. In der Hauptstadt und auch am sogenannten "Ballermann" östlich von Palma war die Lage aber weitgehend normal. Am Donnerstag kehre das Strandwetter zurück, schrieb die Mallorca Zeitung.

