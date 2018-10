17:47 Uhr

Mindestens zwei Tote bei Unwettern in Süditalien Panorama

Bei schweren Unwettern in Süditalien sind mindestens zwei Menschen gestorben.

Eine Frau und ihr siebenjähriger Sohn kamen in der Region Kalabrien ums Leben, nach dem zweiten Sohn wurde weiter gesucht, wie die Feuerwehr am Freitag auf Twitter mitteilte. Medienberichten zufolge waren Mutter und Kind in der Stadt Lamezia Terme von Wassermassen mitgerissen worden.

Die Rettungskräfte mussten wegen der Überschwemmungen auch andernorts mit Schlauchbooten ausrücken. In der Gemeinde Ciro Marina brachte die Feuerwehr 250 Hunde in Sicherheit. Die Feuerwehr und der Zivilschutz richteten eine Kriseneinheit ein. Für Freitag wurde die Warnstufe für Kalabrien von der zweithöchsten auf die höchste Rot gesetzt. Am Samstag wurden schwere Unwetter in Apulien erwartet. (dpa)

