"Mindhunter", Staffel 2: Start, Trailer, Handlung, Cast, Folgen, Stream

"Mindhunter" veröffentlicht am Freitag, 16. August, die zweite Staffel. Alle Infos zu Start, Stream, Trailer, Handlung, Folgen und Schauspielern im Cast: hier.

Die Fans können sich freuen: Bereits am 16. August startet Staffel 2 von "Mindhunter" auf Netflix. Die neue Staffel der Serienkiller-Serie umfasst insgesamt neun Folgen. Regisseur ist der Brite Joe Penhall. Zahlreiche Fragen rund um die beliebte US-amerikanische Netflix-Serie beantworten wir Ihnen hier.

"Mindhunter", Staffel 2: Die Handlung der Netflix-Serie

In der zweiten Staffel der Netflix-Serie "Mindhunter" wird es um die sogenannte "Atlanta-Mordreihe" gehen. So wurden in dem Zeitraum von 1979 bis 1981 insgesamt 28 dunkelhäutige Kinder und Jugendliche umgebracht. Die fiktionalen FBI-Agenten Holden Ford und Bill Tench versuchen nun, die Serienmorde aufzuklären.

Die Story aus Staffel 2 basiert auf wahren Begebenheiten. Der Fall wurde damals von dem Kriminalist John E. Douglas gelöst, dessen Rolle in der Serie von Hauptfigur Holden Ford eingenommen wird.

Start-Termin und Trailer von "Mindhunter" Staffel 2

Die zweite Staffel von "Mindhunter" ist ab Freitag, 16. August, auf der Streaming-Plattform Netflix im Stream verfügbar. Damit erscheint sie gut zwei Jahre nach Veröffentlichung der ersten Staffel. Die neue Staffel umfasst insgesamt neun Folgen. Vor einigen Tagen wurde bereits der offizielle Trailer von Staffel 2 veröffentlicht.

"Mindhunter": Das ist der Cast von Staffel 2

Neben Jonathan Groff, der die Rolle des Holden Fords spielt, sind in den Hauptrollen wie auch in Staffel 1 Anna Torv und Holt McCallany dabei. Der Cast besteht außerdem aus den Schauspielern Cotter Smith, Hannah Gross, Joe Tuttle, Albert Jones, Stacey Roca, Michael Cerveris, Lauren Glazier, Sierra McClain und Cameron Britton.

So sehen Sie die Folgen von "Mindhunter" Staffel 2 im Stream

Die neuen Folgen von "Mindhunter" Staffel 2 sind ab dem 16. August verfügbar. Das kostenpflichtige Streamingportal Netflix zeigt alle neun Folgen.

