"Minecraft Earth": Release, Trailer, Konzept, Gameplay

"Minecraft Earth" soll in fünf Städten getestet werden. Trailer, Release und Konzept - hier die Infos zum Spiel.

Aktuell wird "Minecraft Earth" noch in der Beta getestet. Die Funktionsweise der App wurde aber bereits auf der Apple Entwicklerkonferenz vorgestellt. Alle Infos zu Release, Konzept, Trailer.

Schon bei seinem Release vor zehn Jahren sorgte das Spiel "Minecraft" bei vielen Menschen für Begeisterung. Nun haben sich die Entwickler etwas neues ausgedacht - das Spiel soll als "Minecraft Earth" künftig auch auf dem Handy verfügbar sein. Die Beta-Version soll jetzt in verschiedenen Großstädten getestet werden: Tokio, London, Stockholm und Mexiko City.

Das Spiel nutzt Informationen der Karten-Datenbank OpenStreetMap. Wie bereits bei Pokemon Go wird auch bei "Minecraft Earth" auf Augmented Reality gesetzt - das haben die Hersteller auch auf der aktuellen World Wide Developers Conference von Apple (3. bis 7. Juni) vorgestellt.

Auf der Computerspielmesse "E3" war das neue Microsoft Projekt auch nun erstmals für Medienvertreter spielbar. Laut dem Online-Magazin ComputerBase sei das Bauen in der "Augmented Reality" zwar noch etwas schwierig, aber die gemeinsame Erfahrung mit den anderen Spielern sei sehr spaßig gewesen. Das zur Verfügung gestellte Iphone X wurde aber im Verlauf des Tests sehr warm, was auf eine hohe benötigte Rechenleistung hindeutet. So langsam lichtet sich übrigens der Nebel: Die Closed Beta steht nach Auffassung mehrerer Fachmedien unmittelbar bevor.

"Minecraft Earth": Das Release-Datum

Ein Release-Datum steht noch nicht fest. Man könne aber bereits mit einer Veröffentlichung im Jahr 2019 rechnen, so die Entwickler. Im Sommer 2019 soll eine geschlossene Beta-Version stattfinden, für die man sich bereits bewerben kann (hier zur Teilnahme). Für die Anmeldung benötigt man einen Xbox-Live-Account. Das Spiel wird für Android und iOS verfügbar sein. Wer sich für die Beta anmeldet, erhält ein besonderes Skin für seine Spielfigur.

"Minecraft Earth": Der Trailer zum Spiel

Ein erster Trailer ist bereits auf Youtube veröffentlicht worden. Dort wird klar, wie man sich das Spiel vorstellen kann. Ähnlich wie bei Pokemon Go wird im Trailer gezeigt, dass man überall Figuren, Tiere und Bauten aus dem Spiel entdecken und über das Smartphone mit ihnen interagieren kann.

"Minecraft Earth": Welches Konzept steht dahinter?

"Minecraft - Bau deine Welt" lautet die Werbebotschaft für Minecraft Earth. Das Besondere ist die Verknüpfung der realen mit der digitalen Welt. Der Hintergrund wird von der realen Welt zur Verfügung gestellt, darauf werden dann die digitalen Bauklötzchen gestapelt. Über die Kamera des Smartphones werden die beiden Dimensionen verbunden. Man soll zusammen an Bauwerken basteln und gemeinsam kleinere Quests erleben können. Um Dinge bauen zu können, wird es nötig sein, in die reale Welt hinauszugehen, um dort Ressourcen zu sammeln.

Wird 2Minecraft Earth2 etwas kosten?

Der Download von Minecraft Earth wird kostenlos. Finanziert wird das Spiel über In-App-Käufe. Ein "Pay-to-Win"-Modell soll es dabei nicht geben. Werkzeuge, Gegenstände und Ressourcen, die man grundlegend braucht, dürften damit kostenlos zur Verfügung stehen. (mst-)

