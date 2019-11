vor 9 Min.

"Minecraft Earth": Release in Deutschland - Konzept, Trailer und Gameplay

"Minecraft Earth" lässt sich nun auch in Deutschland herunterladen. Release, Konzept, Gameplay und Trailer - hier gibt es die Infos.

"Minecraft Earth" ist nun im Early Access in Deutschland erhältlich - und auch in Österreich und in der Schweiz. Der schwedische Entwickler Mojang hat das Spiel im November freigeschaltet.

Der Titel basiert wie Pokémon Go auf der erweiterten Realität. Damit lassen sich in der realen Umgebung virtuelle Bauwerke erschaffen, die sich durch den Handy-Bildschirm sehen lassen. Worum geht es in dem Spiel genau? Und was sind die Kosten? Hier gibt es die Infos.

"Minecraft Earth": Das Release-Datum

Lange gab es nur eine geschlossene Beta-Version. Nun kann das Spiel im Early Access von allen Spielern für Android und iOS heruntergeladen werden.

"Minecraft Earth": Der Trailer zum Spiel

Hier finden Sie einen Trailer zum Spiel. Dadurch wird klar, wie man es sich vorstellen kann. Ähnlich wie bei Pokémon Go wird im Trailer gezeigt, dass man überall Figuren, Tiere und Bauten aus dem Spiel entdecken und über das Smartphone mit ihnen interagieren kann.

"Minecraft Earth": Welches Konzept steht dahinter?

"Minecraft - Bau deine Welt" lautet die Werbebotschaft für Minecraft Earth. Das Besondere ist die Verknüpfung der realen mit der digitalen Welt. Der Hintergrund wird von der realen Welt zur Verfügung gestellt, darauf werden dann die digitalen Bauklötzchen gestapelt. Über die Kamera des Smartphones werden die beiden Dimensionen verbunden. Man soll zusammen an Bauwerken basteln und gemeinsam kleinere Quests erleben können. Um Dinge bauen zu können, wird es nötig sein, in die reale Welt hinauszugehen, um dort Ressourcen zu sammeln.

Wird "Minecraft Earth" etwas kosten?

Der Download von "Minecraft Earth" wird kostenlos. Finanziert wird das Spiel über In-App-Käufe. Ein "Pay-to-Win"-Modell soll es dabei nicht geben. Werkzeuge, Gegenstände und Ressourcen, die man grundlegend braucht, dürften damit kostenlos zur Verfügung stehen. (mst-)

