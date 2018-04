vor 36 Min.

"Mini Me"-Darsteller Verne Troyer aus "Austin Powers" ist tot Panorama

Fans kannten ihn aus "Harry Potter" und vor allem aus den "Austin Powers"-Filmen. Der Schauspieler Verne Troyer ist am Samstag im Alter von 49 Jahren gestorben.

Der durch seine Rolle als "Mini-Me" in den "Austin Powers"-Filmen bekannte US-Schauspieler Verne Troyer ist tot. Er sei am Samstag gestorben, teilte seine Familie auf Troyers offizieller Facebook-Seite mit. Troyer wurde 49 Jahre alt. Eine Todesursache wurde in der Mitteilung nicht ausdrücklich genannt.

Der kleinwüchsige Schauspieler mit einer Körpergröße von nur 81 Zentimetern hatte in der James-Bond-Parodie "Austin Powers" den Part als geklonter Schurken-Doppelgänger von Dr. Evil übernommen. Während seiner Karriere hatte er weitere Nebenrollen in Dutzenden Filmen und Fernsehserien. So spielte er etwa im ersten Harry-Potter-Film "Harry Potter und der Stein der Weisen" die Rolle des Kobolds Griphook.

Verne Troyer wurde durch seine Rolle als Mini-Me in den «Austin Powers»-Filmen bekannt. Bild: Joshua Sudock/The Orange County Register (dpa)

Verne Troyer: Familie thematisiert in Trauer-Post Depressionen und Selbstmord

Die Familie des verstorbenen US-Schauspielers trauerte in einem Post auf den offiziellen Instagram- und Facebook-Seiten Troyers. "Schweren Herzens" verkündete sie den Tod des 49-Jährigen und erklärte, er sei über die Maßen hilfsbereit gewesen und habe alle zum Lächeln bringen, glücklich machen und zum Lachen bringen wollen.

"Er inspirierte Menschen auf der ganzen Welt mit seiner Tatkraft, seiner Entschlossenheit und seiner Einstellung", so die Familie. Verne Troyer hatte der Mitteilung zufolge einige Kämpfe im Leben zu bestreiten. Viele Schwierigkeiten habe er gemeistert, doch dieses Mal sei es zu viel gewesen. "Während dieser letzten schwierigen Zeit wurde er im Kreise seiner Familie getauft", wie aus dem Post hervorgeht.

Die Familie nennt die Todesursache Troyers in der Mitteilung nicht explizit, spricht jedoch davon, dass Depression und Selbstmord sehr ernste Themen seien. Es sei nie zu spät, jemanden um Hilfe zu bitten, heißt es darin.

US-Schauspieler Verne Troyer kämpfte gegen Alkoholabhängigkeit

Vor gut einem Jahr schrieb Verne Troyer auf Instagram, der Kampf gegen die Alkoholabhängigkeit sei nicht immer ein leichter Kampf. Mit der Hilfe seiner Fans wollte er den Entzug in einer Klinik schaffen. Der Schauspieler ließ sich im April 2017 wegen seiner Alkoholsucht in einer Klinik behandeln. Damals schrieb er, er habe bereits in der Vergangenheit mit Alkoholproblemen gekämpft und "obwohl es nicht immer ein leichter Kampf ist, bin ich bereit, ihn Tag für Tag weiter zu führen." Der Beistand seiner Fans bedeutete ihm sehr viel. "Mit Eurer Unterstützung schaffe ich das", schrieb der US-Schauspieler überzeugt.

Nun ist der Schauspieler mit gerade einmal 49 Jahren gestorben. Ob seine einstigen Alkoholprobleme mit seinem Tod zusammenhängen, ist nicht bekannt. (AZ/dpa)

