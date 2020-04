14:09 Uhr

"Minions: The Rise of Gru": Start im Kino, Handlung, Cast, Trailer, Länge, FSK

Der Kino-Start von "Minions: The Rise of Gru" musste verschoben werden. Handlung, Besetzung, Trailer, Länge und FSK - hier alle Infos zu dem Animationsfilm.

Ab wann ist "Minions: The Rise of Gru" im Kino zu sehen? Start-Datum, Handlung, Besetzung, Trailer, Länge und FSK - hier gibt es alle Infos auf einen Blick.

"Minions: The Rise of Gru" sollte eigentlich noch in diesem Jahr in den deutschen Kinos zu sehen sein. Wegen der aktuellen Corona-Pandemie, musste das geplante Start-Datum aber gestrichen werden. Wann soll "Minions: The Rise of Gru" an den Start gehen? Welche Schauspieler leihen den Charakteren ihre Stimme? Gibt es einen Trailer? Lesen Sie hier die Antworten und weitere Infos rund um Handlung, Trailer, Länge und FSK.

"Minions: The Rise of Gru" - Start im Kino

Eigentlich sollte der Film am 3. Juli 2020 in den USA erscheinen, ein paar Tage später - am 9. Juli - dann in Deutschland. Aufgrund der Corona-Krise wurde der Start aber um ein ganzes Jahr verschoben. Nun ist das geplante Start-Datum für die USA der 2. Juli 2021. Der genaue Deutschland-Start steht noch nicht fest.

"Minions: The Rise of Gru" - Handlung

"Minions: The Rise of Gru" setzt da an, wo "Minions" (2015) aufgehört hat und dreht sich um den zwölfjährigen Gru. Er ist ein Fan der Superschurken-Gruppe Vicious 6 und möchte sich ihnen anschließen. Um diesen Traum zu verwirklichen, will Gru zum ultimativen Superschurken werden. Sein Vorstellungsgespräch bei der Gruppe läuft allerdings nicht gut und nachdem Gru auch noch ein wichtiges Medaillon der Gruppe klaut, findet er sich als Feind seiner Lieblings-Schurkengruppe wieder. Doch er findet ungewöhnliche Hilfe: Wild Knuckles - der Ex-Chef von Vicious 6 - stellt sich auf die Seite von Gru.

Besetzung: "Minions: The Rise of Gru" - Welche Schauspieler sind dabei?

Im Deutschen wird Superschurke Gru von Oliver Rohrbeck gesprochen. Im Englischen leiht Comedy-Größe Steve Carell der Figur seine Stimme. Hier die Synchronsprecher im Originalton:

Charakter Synchronsprecher Kevin, Stuart, Bob, Otto and the Minions Pierre Coffin Felonius Gru Steve Carell Belle Bottom Taraji P. Henson Master Chow Michelle Yeoh Jean Clawed Jean-Claude Van Damme Nunchuck Lucy Lawless Svengeance Dolph Lundgren Stronghold Danny Trejo Dr. Nefario Russell Brand Marlena Gru Julie Andrews Wild Knuckles Alan Arkin

"Minions: The Rise of Gru" - Trailer, Länge, FSK

Die Altersfreigabe und die genaue Länge von "Minions: The Rise of Gru" ist noch nicht bekannt. Da der Vorgänger eine FSK von 0 hatte, ist zu erwarten, dass auch "Minions: The Rise of Gru" ab 0 Jahren freigegeben wird. Der dreiminütige Trailer verrät schon einige Schlüsselszenen des Films. Wer seine Filme lieber unvoreingenommen genießt, sollte darauf verzichten.

