vor 23 Min.

Miriam und Felix Neureuther erwarten zweites Kind

Erst die Karriere im Wintersport, jetzt kommt die Familie: Die Neureuthers freuen sich auf ihr zweites Kind.

Die ehemaligen Wintersportler Felix und Miriam Neureuther erwarten ihr zweites gemeinsames Kind. Das teilten die frühere Langläuferin und Biathletin sowie der Ex-Skirennfahrer bei Facebook und Instagram mit.

"Unsere Familie wächst", hieß es unter einem Foto. Darauf ist zu sehen, wie Tochter Matilda an den Bauch ihrer Mutter (29) fasst. Matilda ist das erste Kind der zwei ehemaligen Leistungssportler und wurde im Oktober 2017 geboren.

Felix Neureuther (35) hat seine aktive Karriere im alpinen Ski-Weltcup im Frühjahr beendet und wird vom kommenden Winter an TV-Experte in der ARD sein. Miriam Neureuther, die vor der Hochzeit Gössner geheißen hatte, hat ihre Laufbahn offiziell zwar noch nicht beendet. Eine Rückkehr in den Wettkampfsport aber scheint durch die erneute Schwangerschaft vorerst eher unwahrscheinlicher. (dpa)

Facebook-Eintrag

Themen Folgen