12:33 Uhr

"Miss Germany" büffelt für den Uni-Abschluss Panorama

Lieber etwas Solides lernen: Die noch amtierende "Miss Germany" macht ihren Bachelor.

Die noch amtierende "Miss Germany", Anahita Rehbein (24) aus Stuttgart, will nach Ende der Amtszeit ihr Studium abschließen. Sie werde an die Uni zurückkehren und Ende März ihre Bachelor-Arbeit schreiben, sagte sie am Freitag in Rust bei Freiburg der Deutschen Presse-Agentur.

Dafür lerne sie schon seit Monaten. Arbeiten wolle sie später im Personalmanagement, am liebsten in einem Modekonzern. Rehbein studiert in Stuttgart Bildungswissenschaften. Vor einem Jahr war sie deutsche Schönheitskönigin geworden. Ihre Nachfolgerin wird an diesem Samstag (23.) im Europa-Park Rust gekürt. Rehbein stammt aus Inzigkofen bei Sigmaringen. Für das Studium war sie nach Stuttgart gezogen, wo sie seither lebt. (dpa)

Miss Germany

Anahita Rehbein

Anahita Rehbein auf Facebook

Anahita Rehbein auf Instagram

Liste der Finalistinnen 2019

Themen Folgen