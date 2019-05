vor 53 Min.

Missbrauch bei Pfadfindern - zwei Betreuer unter Verdacht

Im Fall des mutmaßlichen sexuellen Missbrauchs junger Pfadfinder in Staufen bei Freiburg gibt es einen zweiten Tatverdächtigen.

Auch er sei Betreuer der örtlichen Pfadfindergruppe gewesen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Dem 27 Jahre alten Deutschen werde vorgeworfen, ein Mädchen mehrfach sexuell missbraucht zu haben. Der Mann schweige zu dem Vorwurf, einen Haftbefehl gebe es nicht.

Im Zentrum der Ermittlungen stehe ein 41 Jahre alter Deutscher. Er sitze in Untersuchungshaft. Der frühere Mitarbeiter der evangelischen Kirche habe in den Jahren 2009 bis 2018 vier Jungen missbraucht, diese seien bei den Taten 8 bis 14 Jahre alt gewesen. Zwei der Opfer habe er in seiner Funktion als ehrenamtlicher Betreuer der Pfadfinder kennengelernt, die beiden anderen durch Freizeitaktivitäten. Die Ermittler in Baden-Württemberg schließen nicht aus, dass es weitere Opfer gibt. (dpa)

