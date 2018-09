vor 41 Min.

Missbrauchsvorwürfe: Woody Allens Ehefrau verteidigt ihn

Regisseur Woody Allen und seine Frau Soon Yi Previn bei der Party für den Film "Irrational Man" anlässlich der 68. Filmfestspiele in Cannes.

Dylan Farrow wirft Woody Allen schon seit vielen Jahren sexuelle Übergriffe vor. Soon-Yi Previn wies die Vorwürfe gegen ihren Ehemann Woody Allen nun zurück.

Die Ehefrau von US-Regisseur Woody Allen (82) hat ihren Mann gegen Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs seiner Stieftochter Dylan verteidigt. "Was Woody passiert ist, ist so erschütternd, so unfair", sagte Soon-Yi Previn (47) dem New York Magazine in einem in der Nacht zum Montag veröffentlichten Interview. Woody Allens Ex-Partnerin und Previns Adoptivmutter, die Schauspielerin Mia Farrow (73), habe "die #MeToo-Bewegung ausgenutzt und Dylan als Opfer vorgeführt".

Dylan Farrow und Ronan Farrow kritisieren Artikel im New York Magazine

Dylan Farrow (33) wies Previns Aussagen zurück und bekam dabei auch Unterstützung von ihrem Bruder, Ronan Farrow. Woody Allen und seine Verbündeten würden seine Mutter absichtlich schlecht darstellen, um von den "glaubhaften Anschuldigungen" seiner Schwester abzulenken, schrieb Farrow auf Twitter. Zudem sei die Autorin des Artikels im New York Magazine eine langjährige Freundin von Allen. Mia Farrow äußerte sich zunächst nicht.

Auch Dylan Farrow selbst äußerte sich über Twitter zu dem Artikel des New York Magazine. Das Magazin habe sie kontaktiert und mit einer Reihe offensichtlicher Falschheiten konfrontiert. Die Geschichte beinhalte immer noch "bizarre Lügengeschichten" über ihre Mutter Mia Farrow. Dylan Farrow wies ebenso wie ihr Bruder darauf hin, dass die Autorin des Textes sich selbst als langjährige Freundin Woody Allens bezeichnet habe und zudem verschwiegen habe, dass ein Staatsanwalt den Missbrauch für möglich hält.

My statement on New York Magazine: pic.twitter.com/xml6pdaZqb — Dylan Farrow (@RealDylanFarrow) 17. September 2018

Woody Allen ist seit 1997 mit Stieftochter Soon-Yi Previn verheiratet

Dylan Farrow wirft Woody Allen schon seit vielen Jahren sexuelle Übergriffe vor, Allen hat das stets zurückgewiesen. Allen war in den 80er Jahren mit Mia Farrow zusammen, Ronan Farrow ist der gemeinsame Sohn. Anfang der 80er Jahre kam Allen mit seiner Stieftochter Soon-Yi Previn zusammen. Das Paar ist seit 1997 verheiratet und hat zwei Adoptivkinder. Allen, der für Filme wie "Der Stadtneurotiker" oder "Midnight in Paris" berühmt ist, gewann vier Oscars. (dpa)

