vor 37 Min.

Mit Angelrute: Rammstein-Sänger postet Nackt-Bild

Er genießt die Natur, wie die Natur ihn geschaffen hat: Rammstein-Sänger Til Lindemann fischt am liebsten unbekleidet.

Die einen setzen auf wasserdichte Stiefel und Hosen, Til Lindemann genießt seine Zeit beim Angeln lieber nackt. Der Frontmann von Deutschlands erfolgreichstem Musikexport setzte sich vor dem Auftritt der Berliner Band im finnischen Tampere komplett unbekleidet auf den Steg an einem malerischen See, wie ein am Samstag auf seinem Instagram-Account gepostetes Video zeigt.

Das veröffentlichte der Sänger allerdings nicht in seinem Feed, sondern in seiner Instagram-Story. Heißt: der pikante Inhalt war nur vorübergehend zu sehen und ist mittlerweile wieder verschwunden. (dpa)

