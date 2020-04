vor 33 Min.

"Mit Nagel und Köpfchen": Besonderes Regal in Folge 4 - heute

"Mit Nagel und Köpfchen" geht heute mit Folge 4 weiter. Alle Infos zur aktuellen Folge gibt es hier in der Vorschau.

Heute in Folge 4 von "Mit Nagel und Köpfchen" müssen die Kandidaten mit kuriosen Gegenständen hantieren. Es geht darum, ein Regal für Sammelstücke zu kreieren.

"Mit Nagel und Köpfchen" heute: Essplatz und Regal - Vorschau auf Folge 4

Nächste Folge

Folge 4 von "Mit Nagel und Köpfchen" läuft am Sonntag, 26.4.20, ab 17.30 Uhr auf Sat.1.

Inhalt

Heute in Folge 4 müssen die Kandidaten-Teams wieder zwei Projekte meistern. Die erste Aufgabe steht im Zeichen der Sammelleidenschaft: Für diverse Antiquitäten und Kuriositäten müssen die Teams ein Regal kreieren, dass die Lieblingsstücke in Szene setzt. Mit diesen Gegenständen müssen die Teams arbeiten:

Marc und Rolf-Dieter: Buddelschiffe

Dieter und Tanja: Modellmotorräder

Lea und Ralf: Sparschweine

Sara und Daniel: Keramikhunde

Ralf und Daniel: Bierkrüge

Beim zweiten Projekt muss ein Essplatz für mindestens zwei Personen in einer Küche gebaut werden. Das Heimwerker-Duo, das die Fachjury am wenigsten überzeugen kann, muss die Show am Ende verlassen.

(AZ)

