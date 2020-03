vor 33 Min.

"Mit Nagel und Köpfchen": Diese Heimwerker sind raus - Folge 1 gestern am 29.3.20

"Mit Nagel und Köpfchen" 2020 lief gestern am 29.3.20 erstmals mit Folge 1 im TV. Alle Informationen zur Sat.1-Show lesen Sie in unserem Nachbericht zur Sendung.

Gestern am 29.3.20 startete "Mit Nagel und Köpfchen" erstmals mit Folge 1 im TV. Insgesamt acht Heimwerker-Duos stellen sich in der Show verschiedenen Herausforderungen, versuchen die Jury von sich zu überzeugen und hoffen, es in die nächste Runde zu schaffen. Das beste Team darf sich am Ende der Staffel über eine Siegprämie von 100.000 Euro freuen.

"Mit Nagel und Köpfchen" gestern am 29.3.20: Nachbericht zu Folge 1

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

Der Wettstreit um die Trophäe der besten Hobby-Heimwerker startete mit Projekt 1, der Anfertigung eines Möbelstückes. Die Teams sollen einen Nachttisch bauen, der eine Funktion erfüllt, die ihnen persönlich wichtig ist. In Projekt 2 mussten die Handwerker-Duos die perfekte Raumlösung für den Flur finden. Er sollte nicht nur Stauraum bieten, sondern auch ein ästhetischer Blickfang sein. Auf beide Projekte kam es bei der Bewertung am Ende der Sendung an.

Wer ist raus?

Rainer und Gerhard mussten am Ende die Show verlassen.

(AZ)

