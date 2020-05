vor 46 Min.

"Mit Nagel und Köpfchen", Folge 6: Heute das große Finale

Bei "Mit Nagel und Köpfchen" 2020 steht heute mit Folge 6 das große Finale an. Alle Infos zur Sendung erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

Heute geht es für die Kandidaten von "Mit Nagel und Köpfchen" 2020 um alles: Das große Finale steht an. Wer kann in der letzten Sendung überzeugen und sich die Siegprämie in Höhe von 10.000 Euro sichern? Alle Infos hier in unserer Vorschau.

"Mit Nagel und Köpfchen" heute mit Folge 6: Vorschau auf das große Finale

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 6 von "Mit Nagel und Köpfchen" läuft am Sonntag, 10.05.20, ab 17.30 Uhr auf Sat.1.

Inhalt

Auch im Finale werden wieder kreative Lösungen für ein Möbelstück und ein Raumkonzept gesucht. Als Projekt eins steht für die Kandidaten der Bau einer Hausbar an. Die Maße sind jedoch genau vorgegeben: Die Bar soll für drei Karaffen und vier Gläser passgenau geschaffen werden.

Im zweiten Projekt sollen sich die Teilnehmer ein letztes Mal um eine gelungene Raumlösung kümmern. Im Finale müssen die verbleibenden Paare binnen neun Stunden ein Wohnzimmer-Konzept erschaffen, das sowohl für die jüngere, als auch für die ältere Generation geeignet ist.

