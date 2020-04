vor 51 Min.

"Mit Nagel und Köpfchen": In Folge 2 wird mit Kupferrohren gearbeitet - heute am 5.4.2020

In Folge 2 von "Mit Nagel und Köpfchen" müssen die Teams ein Möbelstück ihrer Wahl herstellen. Alle Infos zur Sendung am 5.4.20 haben wir hier für Sie.

Bei "Mit Nagel und Köpfchen" steht heute am 5.4.20 Folge 2 an. Die Heimwerker müssen sich zwei neuen Aufgaben stellen. Alle Infos gibt es hier in der Vorschau.

In der vergangenen Woche musste bei "Mit Nagel und Köpfchen" 2020 bereits das erste Team die Show verlassen. Rainer und Gerhard wurden von der Jury am schlechtesten bewertet und sind deshalb heute nicht mehr dabei. Welche Herausforderungen in Folge 2 auf die Teams warten, verraten wir Ihnen hier in der Vorschau.

"Mit Nagel und Köpfchen" heute am 5.4.20: Die Vorschau zu Folge 2

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 2 von "Mit Nagel und Köpfchen" läuft am Sonntag, 5.4.20, ab 17.30 Uhr auf Sat.1.

Inhalt

Heute bekommen die Heimwerker-Teams zwei neue Aufgaben, denen sie sich auf kreative Art und Weise stellen müssen. In der ersten Challenge erhalten die Duos Kupferrohre, Holzbretter und Seile und müssen aus diesen Materialien ein Möbelstück ihrer Wahl herstellen. Alle Komponenten müssen dabei verwendet werden. Die Jury achtet am Ende besonders auf Stabilität, Ästhetik und Funktionalität des kreierten Möbelstücks. Die zweite Aufgabe besteht für die Teams heute darin, einen Balkon umzugestalten - sie sollen den Bereich in eine "Wohlfühloase" verwandeln.

"Mit Nagel und Köpfchen" 2020: Alle Infos zur neuen Show

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmer

Wer ist dabei? Wer ist raus? Hier geben wir eine Übersicht über die Kandidaten von Mit Nagel und Köpfchen.

Juroren

Diese Jury von Mit Nagel und Köpfchen bewertet die Arbeit der Kandidaten.

Moderatorin

Hier stellen wir Moderatorin Annett Möller vor.

Neuigkeiten

Hier lesen Sie die News zu Mit Nagel und Köpfchen und hier noch einmal gebündelt alle Infos zu Mit Nagel und Köpfchen.

Übertragung

So sehen Sie Mit Nagel und Köpfchen live im TV und Stream.

Weitere Folgen

Hier finden Sie die Sendetermine von Mit Nagel und Köpfchen.

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen