"Mit Nagel und Köpfchen", Kandidaten: Wer ist raus? Wer ist am 10.5. noch dabei?

Am 10.5.20 läuft "Mit Nagel und Köpfchen" wieder im TV. Hier zeigen wir Ihnen die Kandidaten des Sat.1-Formats in der Übersicht - und wer raus ist.

Das neue Show-Format "Mit Nagel und Köpfchen" geht am 10.5.20 mit Folge 6 bei Sat.1 weiter. In der Show müssen acht Kandidaten-Paare in jeder Folge zwei Projekte künstlerisch umsetzen – jeweils ein Möbelstück und ein Raumkonzept. Bewertet werden die Konstrukte dann von einer Fachjury. Das schlechteste Team scheidet am Ende jeder Folge aus. Moderiert wird die Sendung von Annett Möller.

Hier erfahren Sie in unserer Übersicht, welche Kandidaten bei "Mit Nagel und Köpfchen" dabei sind.

"Mit Nagel und Köpfchen": Das sind die Kandidaten der Show

Bei "Mit Nagel und Köpfchen" müssen die Teilnehmer ihre Kreativität und ihr handwerkliches Geschick unter Beweis stellen. Diese Kandidaten-Duos sind noch im Heimwerker-Wettkampf dabei:

Das Ehepaar Tanja (45) und Dieter (49) aus Oberkirch ( Baden-Württemberg )

( ) Vater Wolf-Dieter (65) und Sohn Marc (33) aus Moers bzw. Duisburg

bzw. Die Freunde Ralf (50) und Daniel (33) aus Berghausen ( Rheinland-Pfalz ) bzw. Falkensee ( Brandenburg )

"Mit Nagel und Köpfchen": Wer ist raus?

Das Paar Sara (34) und Daniel (34) aus Köln

Die Freunde Rainer (51) und Gerhard (57) aus Ötisheim (Baden-Württemberg) bzw. Rockenhausen (Rheinland-Pfalz)

Das Paar Jennifer (28) und Dominik (30) aus Hannover

Die Freundinnen Sylvia (40) und Sarah (24) aus Düsseldorf bzw. Stolberg

Vater Ralf (56) und Tochter Lea (26) aus Neustadt am Rübenberge (Niedersachsen)

Teilnehmer: Sat.1-Show "Mit Nagel und Köpfchen" läuft im TV

Die Heimwerkershow "Mit Nagel und Köpfchen" ist gestartet. Die Folgen laufen seit Sonntag, 29.3.20, um 17.30 Uhr in Sat.1.

