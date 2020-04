vor 48 Min.

"Mit Nagel und Köpfchen": Sendetermine, Kandidaten, Jury, Live-Übertragung und Moderatorin - Folge 2 am 5. April 2020

Heute am 5.4.20 läuft Folge 2 des neuen Sat.1-Formats "Mit Nagel und Köpfchen". Alles rund um News, Sendetermine, Kandidaten, Jury, Live-Übertragung und Moderatorin lesen Sie hier.

Von Monique Neubauer

Bei Sat.1 läuft heute am 5.4.20 Folge 2 des neuen TV-Formats "Mit Nagel und Köpfchen". Das Ziel ist es das kreativste Heimwerker-Duo Deutschlands zu finden. Neben Kreativität müssen die Paare auch handwerkliches Geschick unter Beweis stellen. Mehr zu Folge 2 lesen Sie hier in unserer Vorschau: "Mit Nagel und Köpfchen" am 5.4.20: In Folge 2 wird mit Kupferrohren gearbeitet

In jeder Folge werden zwei Projekte umgesetzt - ein Möbelstück und ein Raumkonzept. Die Fachjury bewertet im Anschluss die Arbeiten. Das schlechteste der insgesamt acht Teams scheidet am Ende jeder Folge aus.

"Mit Nagel und Köpfchen": Sendetermine

Die Show ist wöchentlich am Sonntag um 17.30 Uhr bei Sat.1 zu sehen. Alle Sendetermine finden Sie hier: Sendetermine und Sendezeit.

Kandidaten von "Mit Nagel und Köpfchen"

Insgesamt acht Handwerker-Paare kämpfen zum Sendestart um den finalen Sieg. In jeder Folge scheidet dann jeweils das Duo mit der schlechtesten Jury-Bewertung aus - bis schließlich das kreativste Heimwerker-Duo Deutschlands ernannt wird. Sowohl Ehepaare als auch Freunde bilden die Kandidaten-Paare bei "Mit Nägel und Köpfchen":

Tanja (45) und Dieter (49) aus Oberkirch ( Baden-Württemberg )

( ) Rainer (51) und Gerhard (57) aus Ötisheim ( Baden-Württemberg ) bzw. Rockenhausen ( Rheinland-Pfalz )

( ) bzw. ( ) Jennifer (28) und Dominik (30) aus Hannover

Wolf-Dieter (65) und Sohn Marc (33) aus Moers bzw. Duisburg

bzw. Sara (34) und Daniel (34) aus Köln

Sylvia (40) und Sarah (24) aus Düsseldorf bzw. Stolberg

bzw. Ralf (56) und Tochter Lea (26) aus Neustadt am Rübenberge ( Niedersachsen )

( ) Ralf (50) und Daniel (33) aus Berghausen ( Rheinland-Pfalz ) bzw. Falkensee ( Brandenburg )

Die Jury der Sat.1-Show

Die Fachjury setzt sich aus drei Profis zusammen. Mit dabei sind DIY-Social-Media-Star Jelena Weber, Design-Papst Prof. Wolfgang Laubersheimer und "Dr. Home" Steven Schneider. Die Jury bewertet die Arbeiten der Paare und entscheidet somit, welche Paare in die nächste Runde kommen. Mehr zur Jury lesen Sie hier: Das ist die Jury.

"Mit Nagel und Köpfchen": Die Moderatorin

Moderiert wird die Sendung von Moderatorin Annett Möller. Die ehemalige Nachrichtensprecherin wagt sich als Moderatorin der Heimwerker-Show auf ungewohntes Terrain. Weitere Informationen haben wie für Sie hier im Porträt zusammengestellt: Das ist Moderatorin Annett Möller.

Live-Übertragung von "Mit Nagel und Köpfchen"

Wer die Ausstrahlung der Folgen im TV um 17.30 Uhr verpasst, kann die Show im Nachhinein online auf Sat.1 abrufen. Die Folgen lassen sich auch über den kostenlosen Streaming-Service Joyn anschauen. Alle Infos bekommen Sie hier: Übertragung live im TV und Stream.

News zu "Mit Nagel und Köpfchen"

Hier lesen Sie Neuigkeiten zur Show: News-Blog zu "Mit Nagel und Köpfchen": Start-Termin bekannt.

