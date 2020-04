vor 16 Min.

"Mit Nagel und Köpfchen": Sendetermine und Sendezeit von Folge 3

"Mit Nagel und Köpfchen" pausiert heute und geht erst am 19.4.20 mit Folge 3 auf Sat.1 weiter. Alles über Sendetermine und Sendezeit finden Sie hier.

Am 19.4.20 geht es mit Folge 3 der Vorabendsendung "Mit Nagel und Köpfchen" auf Sat.1 weiter. Dabei müssen die Kandidaten nicht nur Kreativität und handwerkliches Geschick, sondern auch Köpfchen unter Beweis stellen.

In jeder Folge gilt es, zwei Projekte bestmöglich umzusetzen – jeweils ein Möbelstück und ein Raumkonzept. Abschließend werden die Arbeiten von der Fachjury, bestehend aus Jelena Weber, Prof. Wolfgang Laubersheimer und Steven Schneider bewertet. Das jeweils schlechteste Team scheidet am Ende einer Folge aus.

Die Sendetermine von "Mit Nagel und Köpfchen"

Die Sendung "Mit Nagel und Köpfchen" wird seit dem 29.3.20 immer sonntags ausgestrahlt. Das sind die Sendetermine:

Sonntag 29.03.2020 Sonntag 05.04.2020 Sonntag 19.04.2020 Sonntag 26.04.2020 Sonntag 03.05.2020 Sonntag 10.05.2020

"Mit Nagel und Köpfchen": Sendezeit

Die Heimwerkershow "Mit Nagel und Köpfchen" ist im Vorabendprogramm angesiedelt. Sie wird wöchentlich um 17.30 Uhr bei Sat.1 zu sehen sein. Außerdem können die Folgen beim Streaming-Dienst Joyn nach der Ausstrahlung im TV als Wiederholung angesehen werden.

Annett Möller führt durch die Sendung "Mit Nagel und Köpfchen"

Anett Möller moderiert die kreative Heimwerkersendung. "Diese Sendung ist ein Muss für alle, die Heimwerken und gute Unterhaltung lieben", so die Moderatorin. "Unsere Kandidaten lassen sich auf ein großes Abenteuer ein und kämpfen unter Schweiß und Tränen um den Sieg als Deutschlands bestes Heimwerker-Duo. So mancher muss dabei Fehlschläge in Kauf nehmen, nicht nur wenn beim Hämmern was danebengeht. Es wird gelacht, geweint und hart gearbeitet – mit Witz und ganz viel Herz." (AZ)

