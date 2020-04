vor 16 Min.

"Mit Nagel und Köpfchen" live im TV und Stream - Übertragung am 19.4.20

In der kommenden Woche geht "Mit Nagel und Köpfchen" bei Sat.1 weiter. Hier gibt es die Infos rund um die Übertragung im Live-TV und Stream.

Am 19.4.20 läuft Folge 3 der Heimwerkershow "Mit Nagel und Köpfchen" im Fernsehen. Hier gibt es alle Infos rund um die Übertragung live im TV und Stream.

Noch bis zum 19.4.20 ist das Show-Format "Mit Nagel und Köpfchen" in der Osterpause. In der Sendung müssen acht Kandidaten-Paare ihre Kreativität und ihr handwerkliches Geschick unter Beweis stellen. Pro Folge müssen jeweils zwei Projekte künstlerisch umgesetzt werden – ein Möbelstück und ein Raumkonzept. Bewertet werden die Konstrukte dann von einer fachkundigen Jury, die das schlechteste Team am Ende der Folge nach Hause schickt. Moderiert wird die Sendung von Annett Möller.

Hier erfahren Sie in unserer Übersicht, wie Sie die Show "Mit Nagel und Köpfchen" in der Übertragung live im TV und Stream verfolgen können.

"Mit Nagel und Köpfchen": Übertragung im TV und Live-Stream

Die Heimwerkershow "Mit Nagel und Köpfchen" ist seit dem 9. März 2020 immer sonntags um 17.30 Uhr bei Sat.1 zu sehen. Die Folgen laufen live im TV und im Stream.

Übertragung der Sat.1-Show "Mit Nagel und Köpfchen": Ganze Folgen gibt es auch als Wiederholung

Wer die Folge um 17.30 Uhr verpasst, kann die Show im Nachhinein online auf Sat.1 abrufen. Die Folgen lassen sich auch über den kostenlosen Streaming-Service Joyn anschauen. Um die Wiederholungen zu sehen ist keine Registrierung erforderlich. Momentan ist der Streaming-Service nur für Nutzer in Deutschland abrufbar. Mehr als 50 Sender können über Joyn empfangen werden. Wer "Mit Nagel und Köpfchen" auf dem Handy sehen möchte, kann sich die Joyn-App kostenlos für Android und iOS herunterladen. (AZ)

