vor 37 Min.

Mit Tempo 190 und fünf Kindern auf der Rückbank unterwegs

Eine Polizei-Zivilstreife wurde in Dortmund in einer Tempo-80-Zone von einem VW mit 190 Stundenkilometern überholt. Im Rückraum des Autos machten die Beamten dann eine kuriose Entdeckung.

Im Rückraum des Autos drängten sich fünf Kinder, nur zwei waren angeschnallt, zwei kauerten hinter Fahrer- und Beifahrersitz.

Diese erschreckende Entdeckung machte eine Polizei-Zivilstreife in Dortmund, nachdem sie von einem Mann (30) mit 190 Stundenkilometern in einer Tempo-80-Zone überholt worden war. Wie die Polizei weiter mitteilte, war der VW in der Nacht zuvor "im Tiefflug" vorbeigerauscht. Schließlich habe man den Fahrer aus Düsseldorf im Dortmunder Stadtgebiet stellen können.

Das jüngste der fünf Geschwisterkinder im Rückraum war erst zwei Monate alt, die anderen zwei, sieben, acht und elf Jahre. Der Fahrer war ein Verwandter der Mutter - die saß auf dem Beifahrersitz. (dpa)

