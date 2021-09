Harris Tweed: Wie es gelang, eine schottische Web-Tradition zu bewahren

Plus Einst trugen ihn einheimische Fischer und Hirten, heute ist Harris Tweed weltweit gefragt. Dabei war die Produktion des Stoffes fast schon Geschichte.

Iain Martin, ein 52-Jähriger mit grauem Haar und eisblauen Augen, öffnet das Tor zu seiner Scheune, drückt sich vorbei an dutzenden Stoffrollen und tausenden Garnspulen. Er greift nach einem Ölspray, schmiert die gusseisernen Zahnräder seines Webstuhls ein, setzt sich, und beginnt zu treten.