10:49 Uhr

Model Rebecca Mir ist schwanger

Mit Germany's next Topmodel" wurde sie bekannt: Jetzt hat Model Rebecca Mir Grund zur Freude.

Model Rebecca Mir ist schwanger. "Danke, an die Liebe meines Lebens für das schönste Geschenk auf Erden", schrieb die 28-Jährige am Samstag zu einem Bild bei Instagram. Darauf ist sie mit rundem Bauch und ihrem Mann, dem Tänzer Massimo Sinató (40), zu sehen.

Rebecca Mir wurde mit " Germany's next Topmodel" bekannt, sie arbeitet auch als Moderatorin. In der "Gala" hatte das Paar, das bei "Let's Dance" zusammen tanzte, bereits im Mai über Nachwuchspläne gesprochen. Sie sagte damals: "Ob es eine italienische Großfamilie wird, weiß ich nicht. Wir fangen erst mal mit einem Kind an."

© dpa-infocom, dpa:201206-99-589595/3 (dpa)

Post bei Instagram

