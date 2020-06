08.06.2020

Modemesse Fashion Week geht von Berlin nach Frankfurt

In Frankfurt freut man sich auf die Fashion Week.

Die Modemesse Fashion Week findet 2021 erstmals in Frankfurt statt. Bislang war Berlin der Veranstaltungsort. Zuletzt hatte Frankfurt die IAA verloren.

Die Fashion Week geht von Berlin nach Frankfurt am Main. Die bislang in der deutschen Hauptstadt angesiedelte Modemesse zieht 2021 um. Das gab der Veranstalter Premium Group am Montag bekannt.

Fashion Week ab 2021 zweimal jährlich in Frankfurt

Zum ersten Mal soll die neue Frankfurt Fashion Week im Sommer nächsten Jahres veranstaltet werden. Danach wird sie nach Angaben der Stadt zweimal jährlich, im Januar und im Juli, ausgetragen.

"Damit wird die Wirtschaftsmetropole Frankfurt zum neuen Hotspot der Fashion- und Lifestyleszene und zur neuen internationalen Fashionmetropole", sagte der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann ( SPD).

Zahntausende Besucher zur Fashion Week in Frankfurt?

Die Fashion Week hat zuletzt zweimal im Jahr stattgefunden. Zuletzt war die Modewoche im Januar in Berlin über die Bühne gegangen, rund 70.000 Besucher wurden dazu erwartet. Mit dabei sind immer zahlreiche Designer, die ihre neuen Entwürfe zeigen.

"Die Fashion Week und das Format Fashion Week wird neu gedacht werden müssen", sagte die Geschäftsführerin der Premium Group, Anita Tillmann. "Man kommt nicht sofort auf Frankfurt, aber es ist der perfekte Ort." Für Frankfurt spricht beispielsweise die gute Lage und Anbindung: das Messezentrum sei Teil der Innenstadt, sagte Tillmann.

Verlust der Automesse IAA schmerzt Frankfurt weiterhin

Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) zeigte sich hoch erfreut über die Entscheidung. Frankfurt zählt zu den führenden Messestandorten Deutschlands. Im Jahr 2019 erzielte die Frankfurter Messe einen Rekordumsatz von 733 Millionen Euro. Ein herber Verlust ist allerdings nach wie vor der Verlust der Internationale Automobil-Ausstellung (IAA), die nach fast 70 Jahre in Frankfurt nach München umsiedelt.

Das Konzept für die neue Fashion Week in Frankfurt soll im Herbst vorgestellt werden. (dpa)

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen