vor 16 Min.

Moderiert Judith Williams bald im ZDF?

Früher bei Vox, bald beim ZDF? Noch in diesem Jahr könnte Judith Williams eine Show im öffentlich-rechtlichen Fernsehen moderieren.

Bekannt ist die Unternehmerin vor allem aus "Die Höhle der Löwen". Nun soll Judith Williams auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen moderieren.

Judith Williams ist ein prominentes Gesicht in der Kosmetikbranche. Ihre Produktlinie vermarktet sie selbst, außerdem sitzt sie seit 2014 in der Jury der Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ bei Vox. Nun soll die Unternehmerin und ehemalige Opernsängerin auch in den Öffentlich-Rechtlichen zu sehen sein.

Wie die Bild berichtet, soll Williams die neue ZDF-Show "Mein Lied für Dich" moderieren. Bestätigen will das der Sender gegenüber unserer Redaktion "zum jetzigen Zeitpunkt" allerdings noch nicht.

Ab Herbst 2019 soll die neue ZDF-Show ausgestrahlt werden

Nur so viel: "Das wird eine Musikshow, in der es um Menschen geht, die für andere Personen aus einem bestimmten, meist emotionalen Grund einen Song produzieren wollen. Unterstützt werden sie dabei von prominenten Musikern. Am Ende steht dann ein großer Auftritt im Studio“, erklärt Show-Chef Oliver Heidemann.

Die Ausstrahlung der Show "Mein Lied für Dich" ist für den kommenden Herbst geplant, heißt es vonseiten des Senders weiter. (AZ)

